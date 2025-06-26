Какие «русские» молочные продукты шокируют иностранцев
Обилие молочной и кисломолочной продукции в России поражает иностранцев. Туристов восхищает кефир, ряженка, варенец, снежок, то есть всё то, что для рядовых россиян считается повседневными напитками.
Нужно повторить
Английский журналист Фрэнсис Мерсон, после путешествий по России отмечал – нигде в мире больше такого разнообразия молочных напитков нет. У себя на родине путешественник даже хотел приготовить молочный суп с вермишелью, которым его угощали в Москве, но попытка не увенчалась успехом.
А испанца Хавьера Гарсию особенно впечатлили сырники, которые по версии портала Business Insider входят в топ-25 мировых десертов. С них мужчина теперь начинает практически каждое утро.
Вкусно и вредно
Правда, далеко не все восторгаются русским молочным разнообразием. Так, американцы не переносят вкус нашего цельного молока. Объясняется это тем, что в США популярностью пользуется ультрапастеризованное молоко, продающееся в пяти- или семилитровых канистрах.
Итальянцев удивляет «молодость» российских сыров. По их мнению, пармезан должен выдерживаться минимум год, но в России его продают девятимесячным. Творог же и вовсе иностранцы воспринимают как сливочный сыр.
А кефир путешественники, побывавшие в России, рекомендуют пить всем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
В шоке иностранные гости от глазированных творожных сырков. Европейцы отзываются о них как о десерте с «тонной калорий». Не рекомендуют жители Старого Света налегать также на сгущённое молоко и «побочный» продукт – варёную сгущёнку. При этом потрясающие вкусовые качества «сиропа» и «коричневой пасты» европейцы не отрицают, но «подсесть» на них всё же боятся.