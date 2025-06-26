Какие «русские» молочные продукты шокируют иностранцев

Обилие молочной и кисломолочной продукции в России поражает иностранцев. Туристов восхищает кефир, ряженка, варенец, снежок, то есть всё то, что для рядовых россиян считается повседневными напитками.

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Нужно повторить

Английский журналист Фрэнсис Мерсон, после путешествий по России отмечал – нигде в мире больше такого разнообразия молочных напитков нет. У себя на родине путешественник даже хотел приготовить молочный суп с вермишелью, которым его угощали в Москве, но попытка не увенчалась успехом.

А испанца Хавьера Гарсию особенно впечатлили сырники, которые по версии портала Business Insider входят в топ-25 мировых десертов. С них мужчина теперь начинает практически каждое утро.

Вкусно и вредно

Правда, далеко не все восторгаются русским молочным разнообразием. Так, американцы не переносят вкус нашего цельного молока. Объясняется это тем, что в США популярностью пользуется ультрапастеризованное молоко, продающееся в пяти- или семилитровых канистрах.

Итальянцев удивляет «молодость» российских сыров. По их мнению, пармезан должен выдерживаться минимум год, но в России его продают девятимесячным. Творог же и вовсе иностранцы воспринимают как сливочный сыр.

А кефир путешественники, побывавшие в России, рекомендуют пить всем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В шоке иностранные гости от глазированных творожных сырков. Европейцы отзываются о них как о десерте с «тонной калорий». Не рекомендуют жители Старого Света налегать также на сгущённое молоко и «побочный» продукт – варёную сгущёнку. При этом потрясающие вкусовые качества «сиропа» и «коричневой пасты» европейцы не отрицают, но «подсесть» на них всё же боятся.