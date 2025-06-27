Какие традиционные русские блюда шокируют корейцев

Многогранную русскую кухню любят во всем мире и, в частности, в Южной Корее. Блины, пельмени и борщ быстро нашли дорогу к азиатским сердцам. Но есть блюда, которые заграничные гурманы совершенно не понимают.

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Блогер Александр Снитовский перечислил такие блюда. И первым в списке, конечно же, идет холодец. Не все корейцы даже решаются его попробовать, их слишком смущает его внешний вид и текстура. Однако вкусив, многие все же соглашаются, что это действительно вкусно.

Еще одна необычность для корейцев — кисель. Они считают его то ли слишком жидким мармеладом, то ли плохо застывшим желе. Сделать усилие над собой и все же попробовать кисель жителей Южной Кореи заставляет только его аромат.

Другое спорное блюдо — сало. Вред этого продукта корейцев совсем не пугает, а настораживает внешний вид и консистенция. По словам блогера, после первой пробы сала, большинство корейцев испытывает смешанные чувства. Мало кто в итоге может признать его вкусным и аппетитным.

Среди других любимых русским и непонятных корейцам блюд окрошка, квас, кровяная колбаса, манная каша и гематоген, которые в Корее называют Russian blood candy («Русские кровяные конфеты»). Ранее мы рассказывали о, пожалуй, самом необычном рецепте окрошки. Всего один ингредиент сильно меняет ее вкус.