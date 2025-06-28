Что приготовить из вареных яиц: десять рецептов

Катерина Саломе

Вареные яйца готовятся быстро и просто. Поэтому их часто варят сразу в большом количестве. Но вместо того чтобы есть их просто с солью, можно превратить их в полноценные блюд. «‎Рамблер» поделится десятью сытными рецептами.

Что приготовить из вареных яиц: десять рецептов
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1. Яичный паштет с зеленью

Ингредиенты:

  • вареные яйца — 5 шт.
  • сливочное масло — 100 г
  • укроп и зеленый лук — по 1 пучку
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите яйца и нарежьте их крупно.
  2. Положите яйца в блендер вместе с мягким сливочным маслом.
  3. Добавьте мелко нарезанную зелень, немного соли и перца.
  4. Измельчите все до однородной массы.
  5. Переложите в баночку и подавайте на бутербродах или с хлебцами.

2. Салат с яйцами, тунцом и фасолью

Ингредиенты:

  • вареные яйца — 4 шт.
  • тунец консервированный — 1 банка
  • консервированная белая фасоль — 1 банка
  • красный лук — 1/2 головки
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте яйца крупными дольками.
  2. Слейте жидкость с тунца и фасоли.
  3. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
  4. В миске смешайте все ингредиенты.
  5. Заправьте маслом и лимонным соком, посолите и поперчите.

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3. Яйца, фаршированные сыром и чесноком

Ингредиенты:

  • вареные яйца — 6 шт.
  • твердый сыр — 50 г
  • майонез — 2 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разрежьте яйца пополам, достаньте желтки.
  2. Натрите сыр и чеснок.
  3. Смешайте натертый сыр, желтки, майонез и зелень.
  4. Начините половинки белков получившейся массой.
  5. Украсьте зеленью и подавайте охлажденными.

4. Грибной жульен с яйцом

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • сливки — 100 мл
  • сыр — 50 г
  • вареные яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте грибы и лук, обжарьте их на сливочном масле до мягкости.
  2. Добавьте сливки, посолите и поперчите.
  3. Нарежьте яйца кубиком и добавьте к грибам.
  4. Разложите смесь по формочкам, посыпьте сыром.
  5. Запекайте при 180°C около 10–15 минут до румяной корочки.

5. Картофельный салат с яйцом и огурцами

Ингредиенты:

  • вареный картофель — 3 шт.
  • вареные яйца — 4 шт.
  • маринованные огурцы — 2 шт.
  • зеленый лук — по вкусу
  • сметана или майонез — 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте картофель и яйца кубиками.
  2. Огурцы нарежьте мелкими кусочками.
  3. Измельчите зеленый лук.
  4. Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной или майонезом.

6. Котлеты из яиц и манки

Ингредиенты:

  • вареные яйца — 6 шт.
  • манная крупа — 3 ст. л.
  • молоко — 50 мл
  • сырое яйцо — 1 шт.
  • соль, перец — по вкусу
  • растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. Измельчите вареные яйца ножом или вилкой.
  2. Добавьте манку, молоко, сырое яйцо и приправы.
  3. Оставьте на десять минут для набухания манки.
  4. Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

7. Брускетты с яйцом и авокадо

Ингредиенты:

  • вареные яйца — 3 шт.
  • авокадо — 1 шт.
  • хлеб — 4 ломтика
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разомните авокадо вилкой, сбрызните лимонным соком.
  2. Нарежьте яйца кружочками.
  3. Поджарьте хлеб до хруста.
  4. Смажьте каждый ломтик авокадо, выложите сверху яйца.
  5. Приправьте по вкусу и подавайте сразу.

8. Рулетики из ветчины с яйцом и сыром

Ингредиенты:

  • ветчина — 6 ломтиков
  • вареные яйца — 3 шт.
  • сыр — 50 г
  • майонез — 1 ст. л.
  • укроп — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте яйца мелко, натрите сыр.
  2. Смешайте яйца, сыр, майонез и укроп.
  3. Разложите начинку на ломтики ветчины и сверните в рулетики.
  4. Уберите на 30 минут в холодильник и подавайте как закуску.

9. Запеченные яйца в булочках

Ингредиенты:

  • булочки для сэндвичей — 4 шт.
  • вареные яйца — 4 шт.
  • сыр — 50 г
  • зелень — по вкусу
  • майонез или сливки — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Срежьте крышечки с булочек и удалите часть мякиша.
  2. Нарежьте яйца кубиками и смешайте с сыром и зеленью.
  3. Добавьте майонез или сливки, перемешайте.
  4. Наполните булочки начинкой, запекайте десять минут при 180°C.

10. Омлет с вареными яйцами и овощами

Ингредиенты:

  • сырые яйца — 3 шт.
  • вареные яйца — 2 шт.
  • болгарский перец — 1/2 шт.
  • помидоры — 1 шт.
  • зелень — по вкусу
  • молоко — 50 мл
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте сырые яйца с молоком, добавьте соль и перец.
  2. Нарежьте вареные яйца, помидор и перец.
  3. Вылейте яичную смесь на сковороду.
  4. Добавьте сверху овощи и вареные яйца.
  5. Жарьте под крышкой до готовности.

Выбирайте рецепт по настроению и наличию продуктов. Вареные яйца — это универсальный ингредиент, из которого легко сделать и сытный завтрак, и эффектную закуску, и полноценный обед.

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