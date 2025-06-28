Что приготовить из вареных яиц: десять рецептов

Вареные яйца готовятся быстро и просто. Поэтому их часто варят сразу в большом количестве. Но вместо того чтобы есть их просто с солью, можно превратить их в полноценные блюд. «‎Рамблер» поделится десятью сытными рецептами.

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1. Яичный паштет с зеленью

Ингредиенты:

вареные яйца — 5 шт.

сливочное масло — 100 г

укроп и зеленый лук — по 1 пучку

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Очистите яйца и нарежьте их крупно. Положите яйца в блендер вместе с мягким сливочным маслом. Добавьте мелко нарезанную зелень, немного соли и перца. Измельчите все до однородной массы. Переложите в баночку и подавайте на бутербродах или с хлебцами.

2. Салат с яйцами, тунцом и фасолью

Ингредиенты:

вареные яйца — 4 шт.

тунец консервированный — 1 банка

консервированная белая фасоль — 1 банка

красный лук — 1/2 головки

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте яйца крупными дольками. Слейте жидкость с тунца и фасоли. Нарежьте лук тонкими полукольцами. В миске смешайте все ингредиенты. Заправьте маслом и лимонным соком, посолите и поперчите.

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3. Яйца, фаршированные сыром и чесноком

Ингредиенты:

вареные яйца — 6 шт.

твердый сыр — 50 г

майонез — 2 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте яйца пополам, достаньте желтки. Натрите сыр и чеснок. Смешайте натертый сыр, желтки, майонез и зелень. Начините половинки белков получившейся массой. Украсьте зеленью и подавайте охлажденными.

4. Грибной жульен с яйцом

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г

лук — 1 шт.

сливки — 100 мл

сыр — 50 г

вареные яйца — 2 шт.

сливочное масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте грибы и лук, обжарьте их на сливочном масле до мягкости. Добавьте сливки, посолите и поперчите. Нарежьте яйца кубиком и добавьте к грибам. Разложите смесь по формочкам, посыпьте сыром. Запекайте при 180°C около 10–15 минут до румяной корочки.

5. Картофельный салат с яйцом и огурцами

Ингредиенты:

вареный картофель — 3 шт.

вареные яйца — 4 шт.

маринованные огурцы — 2 шт.

зеленый лук — по вкусу

сметана или майонез — 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

Нарежьте картофель и яйца кубиками. Огурцы нарежьте мелкими кусочками. Измельчите зеленый лук. Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной или майонезом.

6. Котлеты из яиц и манки

Ингредиенты:

вареные яйца — 6 шт.

манная крупа — 3 ст. л.

молоко — 50 мл

сырое яйцо — 1 шт.

соль, перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Измельчите вареные яйца ножом или вилкой. Добавьте манку, молоко, сырое яйцо и приправы. Оставьте на десять минут для набухания манки. Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

7. Брускетты с яйцом и авокадо

Ингредиенты:

вареные яйца — 3 шт.

авокадо — 1 шт.

хлеб — 4 ломтика

лимонный сок — 1 ч. л.

оливковое масло — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разомните авокадо вилкой, сбрызните лимонным соком. Нарежьте яйца кружочками. Поджарьте хлеб до хруста. Смажьте каждый ломтик авокадо, выложите сверху яйца. Приправьте по вкусу и подавайте сразу.

8. Рулетики из ветчины с яйцом и сыром

Ингредиенты:

ветчина — 6 ломтиков

вареные яйца — 3 шт.

сыр — 50 г

майонез — 1 ст. л.

укроп — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте яйца мелко, натрите сыр. Смешайте яйца, сыр, майонез и укроп. Разложите начинку на ломтики ветчины и сверните в рулетики. Уберите на 30 минут в холодильник и подавайте как закуску.

9. Запеченные яйца в булочках

Ингредиенты:

булочки для сэндвичей — 4 шт.

вареные яйца — 4 шт.

сыр — 50 г

зелень — по вкусу

майонез или сливки — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Срежьте крышечки с булочек и удалите часть мякиша. Нарежьте яйца кубиками и смешайте с сыром и зеленью. Добавьте майонез или сливки, перемешайте. Наполните булочки начинкой, запекайте десять минут при 180°C.

10. Омлет с вареными яйцами и овощами

Ингредиенты:

сырые яйца — 3 шт.

вареные яйца — 2 шт.

болгарский перец — 1/2 шт.

помидоры — 1 шт.

зелень — по вкусу

молоко — 50 мл

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте сырые яйца с молоком, добавьте соль и перец. Нарежьте вареные яйца, помидор и перец. Вылейте яичную смесь на сковороду. Добавьте сверху овощи и вареные яйца. Жарьте под крышкой до готовности.

Выбирайте рецепт по настроению и наличию продуктов. Вареные яйца — это универсальный ингредиент, из которого легко сделать и сытный завтрак, и эффектную закуску, и полноценный обед.

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