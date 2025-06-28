Что приготовить из вареных яиц: десять рецептов
Вареные яйца готовятся быстро и просто. Поэтому их часто варят сразу в большом количестве. Но вместо того чтобы есть их просто с солью, можно превратить их в полноценные блюд. «Рамблер» поделится десятью сытными рецептами.
1. Яичный паштет с зеленью
Ингредиенты:
- вареные яйца — 5 шт.
- сливочное масло — 100 г
- укроп и зеленый лук — по 1 пучку
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите яйца и нарежьте их крупно.
- Положите яйца в блендер вместе с мягким сливочным маслом.
- Добавьте мелко нарезанную зелень, немного соли и перца.
- Измельчите все до однородной массы.
- Переложите в баночку и подавайте на бутербродах или с хлебцами.
2. Салат с яйцами, тунцом и фасолью
Ингредиенты:
- вареные яйца — 4 шт.
- тунец консервированный — 1 банка
- консервированная белая фасоль — 1 банка
- красный лук — 1/2 головки
- оливковое масло — 2 ст. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте яйца крупными дольками.
- Слейте жидкость с тунца и фасоли.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами.
- В миске смешайте все ингредиенты.
- Заправьте маслом и лимонным соком, посолите и поперчите.
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3. Яйца, фаршированные сыром и чесноком
Ингредиенты:
- вареные яйца — 6 шт.
- твердый сыр — 50 г
- майонез — 2 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Разрежьте яйца пополам, достаньте желтки.
- Натрите сыр и чеснок.
- Смешайте натертый сыр, желтки, майонез и зелень.
- Начините половинки белков получившейся массой.
- Украсьте зеленью и подавайте охлажденными.
4. Грибной жульен с яйцом
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г
- лук — 1 шт.
- сливки — 100 мл
- сыр — 50 г
- вареные яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте грибы и лук, обжарьте их на сливочном масле до мягкости.
- Добавьте сливки, посолите и поперчите.
- Нарежьте яйца кубиком и добавьте к грибам.
- Разложите смесь по формочкам, посыпьте сыром.
- Запекайте при 180°C около 10–15 минут до румяной корочки.
5. Картофельный салат с яйцом и огурцами
Ингредиенты:
- вареный картофель — 3 шт.
- вареные яйца — 4 шт.
- маринованные огурцы — 2 шт.
- зеленый лук — по вкусу
- сметана или майонез — 2–3 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте картофель и яйца кубиками.
- Огурцы нарежьте мелкими кусочками.
- Измельчите зеленый лук.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте сметаной или майонезом.
6. Котлеты из яиц и манки
Ингредиенты:
- вареные яйца — 6 шт.
- манная крупа — 3 ст. л.
- молоко — 50 мл
- сырое яйцо — 1 шт.
- соль, перец — по вкусу
- растительное масло — для жарки
Способ приготовления:
- Измельчите вареные яйца ножом или вилкой.
- Добавьте манку, молоко, сырое яйцо и приправы.
- Оставьте на десять минут для набухания манки.
- Сформируйте котлеты и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
7. Брускетты с яйцом и авокадо
Ингредиенты:
- вареные яйца — 3 шт.
- авокадо — 1 шт.
- хлеб — 4 ломтика
- лимонный сок — 1 ч. л.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разомните авокадо вилкой, сбрызните лимонным соком.
- Нарежьте яйца кружочками.
- Поджарьте хлеб до хруста.
- Смажьте каждый ломтик авокадо, выложите сверху яйца.
- Приправьте по вкусу и подавайте сразу.
8. Рулетики из ветчины с яйцом и сыром
Ингредиенты:
- ветчина — 6 ломтиков
- вареные яйца — 3 шт.
- сыр — 50 г
- майонез — 1 ст. л.
- укроп — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте яйца мелко, натрите сыр.
- Смешайте яйца, сыр, майонез и укроп.
- Разложите начинку на ломтики ветчины и сверните в рулетики.
- Уберите на 30 минут в холодильник и подавайте как закуску.
9. Запеченные яйца в булочках
Ингредиенты:
- булочки для сэндвичей — 4 шт.
- вареные яйца — 4 шт.
- сыр — 50 г
- зелень — по вкусу
- майонез или сливки — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Срежьте крышечки с булочек и удалите часть мякиша.
- Нарежьте яйца кубиками и смешайте с сыром и зеленью.
- Добавьте майонез или сливки, перемешайте.
- Наполните булочки начинкой, запекайте десять минут при 180°C.
10. Омлет с вареными яйцами и овощами
Ингредиенты:
- сырые яйца — 3 шт.
- вареные яйца — 2 шт.
- болгарский перец — 1/2 шт.
- помидоры — 1 шт.
- зелень — по вкусу
- молоко — 50 мл
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Взбейте сырые яйца с молоком, добавьте соль и перец.
- Нарежьте вареные яйца, помидор и перец.
- Вылейте яичную смесь на сковороду.
- Добавьте сверху овощи и вареные яйца.
- Жарьте под крышкой до готовности.
Выбирайте рецепт по настроению и наличию продуктов. Вареные яйца — это универсальный ингредиент, из которого легко сделать и сытный завтрак, и эффектную закуску, и полноценный обед.
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