Как правильно выбирать вино

Выбирать вино — дело не простое. Разбираемся, как не растеряться перед стеллажами с напитками.

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Автор канала «Food.ru — про жизнь со вкусом и смыслом» рекомендует в первую очередь обращать внимание на тару и выбирать вино в стекле, а не картонной коробке. Цена последнего ниже, как и его качество.

На этикетке нужно проверить страну-производителя (должна быть указана конкретная винодельня или место происхождения винограда), год урожая, сорт винограда. Знаки винного качества указываются в виде аббревиатур. В случае с российской продукцией маркировка ЗГУ означает, что для изготовления вина был взят виноград, выращенный на Кубани. Пометка ЗНМП сужает зону происхождения винограда до Абрау-Дюрсо, Семигорья и Южного берега реки Тамань.

Обращаем внимание также на состав: если вино хорошее, будет виноградное сусло (виноматериал) и разрешенная добавка в виде диоксида серы. При этом вид пробки особого значения не имеет, хоть и считается, что натуральная пробка — это обязательно хорошо. На самом деле она может испортить вкус и аромат напитка.

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