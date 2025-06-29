Эксперты объяснили, как правильно выбирать ягоды

В столице разгар ягодного сезона. В рамках проекта «Лето в Москве» по всему городу открыты 250 торговых точек с клубникой, земляникой, малиной, вишней, смородиной и другими ягодами. Найти ближайший к дому павильон можно с помощью интерактивной карты, а как правильно выбирать летний десерт — рассказали российские фермеры.

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Клубничное лето

Брендированные «ягодные» павильоны открылись в Москве уже в десятый раз. Производители из Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии привезли в столицу свежий урожай. Одних только сортов клубники на фирменных прилавках — больше 15!

При выборе клубники обратите внимание на ее внешний вид: ягоды должны быть сухими, без повреждений, с равномерным насыщенным цветом и свежими зелеными листочками. Посмотрите на черенок: если между ягодой и листьями есть расстояние, клубника — сладкая, а если листья прилегают плотно — скорее всего, окажется с кислинкой. Поскольку ягоды быстро портятся, хранить их лучше в холодильнике, положив на дно контейнера бумагу или салфетку, которая впитает лишнюю влагу, — советует Светлана, участница Ярмарки выходного дня на улице Ферганская, владение 17.

Определяйте по цвету и запаху

Горожанам также предлагают большой выбор вишен и черешен из разных регионов страны. Ирина — фермер Ярмарки выходного дня на улице Новинки, владение 31 — при выборе черешен рекомендует проверять плодоножку: у свежей ягоды хвостик зеленый и упругий.

Хорошую черешню можно определить по цвету: чем темнее ягода, тем она слаще. Желтые и розовые сорта обычно менее сладкие, но более нежные. Оценивайте и упругость: ягода должна быть плотной, без вмятин, с гладкой кожицей без трещин, пятен и плесени. Глянцевая поверхность может быть признаком химической обработки, лучше выбирать матовые ягоды. Имеет значение и запах: спелая черешня пахнет сладко, если аромата нет, возможно, ее сорвали недозрелой. Хранить черешню нужно в холодильнике до 5–7 дней, а мыть только перед едой, — рассказывает она.

Такими же критериями качества следует руководствоваться и при выборе вишен. Свежая плодоножка, насыщенный темный цвет, упругость и аромат — вот основные признаки спелой и вкусной ягоды.

Обычно чем темнее вишня, тем она слаще, но наверняка можно узнать только попробовав. Также обращайте внимание на упругость: качественная ягода должна быть плотной, без вмятин, повреждений и следов плесени. И еще: чем ароматнее вишня, тем она будет вкуснее. Покупать лучше сразу спелые ягоды — дома они не дозреют, а хранить вишню следует в холодильнике, — говорит Наталья, участница Ярмарки выходного дня на улице Ферганская, владение 17.

Пробуем малину

В лотках российских фермеров также можно увидеть насыщенные полезными микроэлементами и витаминами землянику, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, жимолость и малину. Выбирая последнюю, нужно учитывать сразу несколько признаков: размер, запах и упругость.

Если ягода легко мнется, значит, она перезрела или начала портиться. Цвет должен быть однородным, насыщенно-розовым, без темных или тусклых пятен. Иногда на малине бывает беловатый налет — это нормально, так выглядит естественный защитный слой.

Крупные ягоды обычно более сочные, но важно, чтобы они не были деформированными. Обязательно понюхайте малину: если запаха нет или чувствуется кислинка, возможно, она несвежая.

Старайтесь выбирать сухие ягоды без испарины и жидкости на дне контейнера. Если покупаете малину на ярмарке, попросите одну на пробу: спелая малина должна быть сладкой, с легкой приятной кислинкой. Хранить ягоды нужно в холодильнике, но не более 1–2 дней, — советует Антон, фермер Ярмарки выходного дня на проспекте Маршала Жукова владение 24.

Для удобства покупателей все «ягодные» павильоны оформлены в едином стиле и расположены рядом с жилыми домами и станциями метро.