Необычный рецепт окрошки

Лето в самом разгаре, а значит пора готовить окрошку — идеальное блюдо для жарких дней. Чтобы разнообразить привычный рецепт, автор канала «INFOX.ru» добавляет в нее оригинальный компонент.

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Способов приготовить окрошку очень много (чего стоит многолетний спор о квасе и кефире). Но в этот раз, чтобы придать блюду изюминку и интересный вкус, рекомендуют добавить кильку в томате.

Традиционно отвариваем картошку и яйца, очищаем, как только они остынут, и нарезаем мелкими кубиками. Редис режем кружками, а огурцы кубиком. Зелень лучше мелко порубить.

Смешиваем ингредиенты, добавляем в них лимонный сок, соль по вкусу и немного горчицы. Вливаем квас. Самое неожиданное в конце: в каждую порцию добавляем кильку в томате и чайную ложку сметаны.

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