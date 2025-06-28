В России назвали свои самые любимые соусы

Аналитики Food.ru выяснили, что с июля 2022 года пользователи искали рецепты соусов более 379 тысяч раз. Оказалось, что чаще всего пользователи Сети интересовались пятью видами заправки. На первом месте по популярности — домашний соус из помидоров.

© Чемпионат.com

Серебро рейтинга досталось чесночному маслу. Соус готовится просто и быстро. Нужно мелко порубить чеснок и обжарить его в течение двух-трёх минут на растительном масле с розмарином. Приправа подходит для приготовления мяса, креветок, а также для салатов. В тройке лидеров также оказался домашний майонез.

Четвёртое место занял соус для запекания рыбы. В его составе — сметана, сливочное масло, чеснок, травы и приправы. Вместе с такой добавкой любая рыба получится сочной и ароматной. Закрывает пятёрку самых популярных рецептов «Соус болоньезе на зиму». Он идеально подходит для приготовления итальянской пасты.