Домашний соус к пельменям: идеально подойдет и к другим блюдам

К пельменям подходит яично-сметанный соус, который с использованием доступных продуктов можно приготовить дома. Рецептом приготовления поделился автор канала «Тарелка | Рецепты».

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По ее словам, соус прекрасно сочетается с мясом, птицей и салатами, а его приготовление не занимает много времени.

Потребуются два крупных яйца, две-три ложки жирной сметаны, одна столовая ложка горчицы, две-три столовые ложки растительного масла, пара зубчиков чеснока, соль и черный молотой перец.

После того, как яйца сварились, понадобятся только желтки. Их надо размять вилкой, добавить к ним горчицу и перемешать. Затем влить растительное масло, помешивая и добавить сметану. В получившуюся массу добавить пропущенный через пресс чеснок, поперчить и посолить. В приготовлении лучше использовать блендер. По готовности соус лучше поставить в холодильник на полчаса и потом подать к любимому блюду.

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