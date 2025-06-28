Топ-5 интересных рецептов от шеф-повара со свежими горохом и бобами

Свежий зеленый горох и молодые бобы — настоящие чемпионы по содержанию растительного белка и клетчатки (а еще их очень приятно жевать на ходу, прямо с грядки). Они насыщают без перегрузки, улучшают пищеварение и поддерживают здоровый уровень сахара в крови. Горошек богат витаминами группы B, особенно фолатом (B9), который необходим для работы мозга и кроветворения, а также содержит витамин C, укрепляющий иммунитет. В бобах немало железа и магния — минералов, отвечающих за энергию, работу сердца и устойчивость к стрессу.

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Кроме того, эти сезонные продукты — отличные союзники красоты. Благодаря антиоксидантам они замедляют старение клеток, улучшают состояние кожи и помогают бороться с воспалениями. Низкий гликемический индекс делает горох и бобы идеальными для тех, кто следит за фигурой: они дарят долгое чувство сытости, не вызывая скачков сахара. И главное — это вкусная альтернатива мясу, особенно летом, когда организму хочется легкости и свежести. Шеф-повар Руслан Миронов дал простые и интересные рецепты, что приготовить для всей семьи.

Крем-суп из зеленого горошка с мятой

Ингредиенты:

Свежий зеленый горошек — 500 г.

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Мята свежая — 10 листиков.

Овощной бульон — 700 мл.

Сливки 20% — 100 мл.

Соль и перец — по вкусу.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности. Добавить картофель, нарезанный кубиками, и горошек. Залить бульоном, варить 15 минут. В конце добавить мяту, пробить блендером до кремовой консистенции, влить сливки, прогреть и подать с каплей масла.

Салат с бобами, фетой и лимонной заправкой

Ингредиенты:

Отварные бобы — 200 г.

Фета — 100 г.

Огурец — 1 шт.

Красный лук — 0,5 шт.

Мята — несколько листьев.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты нарезать и смешать в салатнике. Для заправки взбить масло с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат, перемешать и подать охлажденным.

Тосты с пюре из горошка и яйцом пашот

Ингредиенты:

Свежий зеленый горошек — 300 г.

Хлеб цельнозерновой — 4 ломтика.

Яйца — 4 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Горошек отварить до мягкости, размять с лимонным соком и маслом. Обжарить тосты, намазать пюре. Отдельно сварить яйца пашот, выложить на тосты. Приправить солью и свежемолотым перцем.

Паста с бобами, пармезаном и тимьяном

Ингредиенты:

Бобы отварные — 200 г.

Паста — 250 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Пармезан — 50 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Свежий тимьян — 2 веточки.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Пасту сварить до состояния аль денте. На сковороде обжарить чеснок с тимьяном, добавить бобы, прогреть. Смешать с пастой, натереть пармезан, перемешать и подавать сразу.

Овощное рагу с горохом и картофелем

Ингредиенты:

Горошек — 300 г.

Молодой картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Овощи нарезать. Лук обжарить до мягкости, добавить морковь, картофель и томаты, тушить 10 минут. Добавить горошек, немного воды, тушить еще 10 минут до готовности. Подавать с зеленью.