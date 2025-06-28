Как азиатская кухня стала трендом в России

По результатам последних исследований, продукты для приготовления азиатских блюд так быстро набирают популярность, что скоро могут сравниться по объемам продаж с ингредиентами для традиционной русской кухни. И самым популярным становится рис.

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В России традиционная гречка начала уступать место азиатским деликатесам, а спрос на продукты для приготовления удона, том яма и риса басмати в домашних условиях демонстрирует стабильный рост. Как свидетельствуют данные исследования торговой сети «О’КЕЙ», проведенного по итогам первого квартала 2025 года, азиатская кухня перестала быть прерогативой ресторанов и доставки, массово перекочевав на в обычные дома.

За первые три месяца текущего года продажи специализированных соусов и ингредиентов для самостоятельного приготовления восточных блюд увеличились на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эксперты отмечают важную тенденцию: потребители переходят от привычной лапши быстрого приготовления к более аутентичным вариантам, требующим варки или обжарки. Продажи такой лапши от российских производителей показали внушительный рост в 40 процентов за год.

Особенно популярным стал рис басмати. Этот индийский сорт прочно вошел в число лидеров среди круп у российских покупателей и по объемам реализации уже конкурирует с продукцией ведущих отечественных марок: его доля составляет около 50 процентов от продаж лидеров категории.

В сегменте азиатских закусок и десертов лидируют продукты с выраженными вкусами и необычными текстурами. В топ по частоте повторных покупок стабильно входят морская капуста с васаби, кунжутом или зеленым чаем, кокосовое молоко, желейные палочки, питьевое желе и фруктовый мармелад. Чипсы из Китая стали безусловным лидером продаж в категории восточных снеков.

Интересно, что россияне чаще выбирают продукты местного производства: отечественные производители активно развивают собственные линейки в азиатском стиле. Тем не менее, в ассортименте гипермаркетов представлены и импортные товары, например, из Таиланда и Южной Кореи.

Так, к примеру, клиенты сети «О’КЕЙ» часто формируют комплексные заказы, включающие сразу несколько позиций для приготовления блюда «под ключ» — например, рисовую лапшу, пасту Том Ям, кокосовое молоко и имбирь.