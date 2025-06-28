Как появился майонез и стоит ли готовить его дома

Один из самых популярных у россиян соусов имеет персональный праздник. День майонеза приходится на 28 мая, но на столе он присутствует всегда. Как появился соус и как его приготовить — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

История появления майонеза имеет несколько версий. Самая популярная из них связана с герцогом Ришелье. В 1756 году на испанском острове Менорка в Средиземном море развернулись масштабные военные действия. Сначала остров захватили французы во главе с упомянутым герцогом, а затем сюда же высадились англичане и осадили столицу острова Маон, в которой укрылись первые «завоеватели». Продукты в городе стремительно заканчивались, и вскоре, кроме оливкового масла и яиц, ничего не осталось. Устав от бесконечных омлетов и яичниц, Ришелье приказал повару приготовить что-то новенькое. Тот не придумал ничего лучше, как смешать масло с желтками, добавив для вкуса сахар и соль. Так и появился на свет маонский соус, по-нашему — майонез.

В Советском Союзе майонез появился в 1936 году. Народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил Соединенные Штаты Америки, откуда привез на родину множество кулинарных идей, среди которых был и майонез. В том же году на небольшой производственной площадке Московского жирового комбината в Шелепихе выпустили первую партию соуса, которому суждено было покорить желудки миллионов советских граждан.

Сегодня Россия — один из мировых лидеров по потреблению майонеза. В год на каждого жителя нашей страны приходится около пяти литров соуса, а в магазинах можно встретить большое количество его разновидностей. Самым популярным считается майонез «Провансаль». От других видов он отличается тем, что в него добавляют горчицу. Ингредиент придает соусу яркий вкус. Правда, продукт имеет весьма высокий процент жирности — не менее 50. Стоимость пачки объемом 390 мл — 129 рублей.

Другая разновидность майонеза — соус с лимонным соком. Продукт хранится дольше аналогов и имеет характерную кислинку. Его жирность составляет 67 процентов, а цена в магазине — 150 рублей за пачку объемом 390 мл.

Менее популярный вид — оливковый майонез. Он не сильно отличается от предшественников и изготавливается практически из тех же компонентов. Отличие лишь в том, что, как следует из названия, в его состав входит оливковое масло. Оно придает соусу нежный вкус. Стоит такой продукт 120 рублей за 350 мл.

Для тех, кто любит майонез, но при этом придерживается веганского образа жизни, пищевые технологи разработали альтернативу — растительный майонез. В его составе нет яиц и других продуктов животного происхождения. Такой майонезный соус изготавливается из растительных масел, воды, различных растительных белков и загустителей. Правда, стоит он дороже — 189 рублей за 200 мл.

Впрочем, приготовить вкусный майонез можно и в домашних условиях. Его рецепт достаточно прост: в небольшую банку разбиваем куриное яйцо, добавляем горчицу, сахар, соль, яблочный уксус и рафинированное растительное масло. Ингредиенты смешиваем и взбиваем. К соусу можно добавить приправы: чеснок, хмели-сунели, чтобы сделать вкус более насыщенным и интересным. Литр такого майонеза обойдется хозяйке всего в 300 рублей.

— Домашний майонез полезен. Он является источником энергии и помогает в усвоении жирорастворимых витаминов. Однако тем, кто худеет, я не рекомендую слишком им увлекаться — это достаточно жирный продукт, — отметила диетолог Виктория Безнебеева.

При смешении кетчупа и майонеза получается крайне популярный среди россиян соус под названием «кетчунез». Однако некоторые эксперты предупреждают о его опасности для здоровья. Действительно ли это так и как найти здоровую альтернативу, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Михаилом Гинзбургом.