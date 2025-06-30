Вкуснятина из творога: рецепт незабываемых сырников

Особенно вкусными сырники получатся, если добавить к ингредиентам сметану, манку, разрыхлитель и запечь их в духовке. Об этом рассказала своим подписчикам автор канала «Готовим с Калниной Натальей».

© Unsplash

По ее словам, блюдо получается воздушным и буквально незабываемым. Итак, нужно взять 200 г творога, две-три ст. л. сахара, 150 г сметаны, два яйца и три ст. л. манки. Приготовьте 30 г сливочного масла и одну ч. л разрыхлителя. Ванилин и соль можно добавить по вкусу.

Надо смешать все ингредиенты, при этом творог лучше протереть через сито. После перемешивания массу лучше поставить в холодильник на 20 минут. Достать, сформировать сырники и запечь в духовке, заранее разогретой до 180 градусов. Время запекания — 20 минут. Подавать по вкусу — со сметаной, фруктами или джемом.

«ГлагоL» ранее поделился двумя рецептами запеченной курочки. Оба блюда получаются невероятно сочными.