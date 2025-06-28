В Иркутске приготовили самый большой торт в России

В Иркутске на гастрономическом фестивале «Сытый бабр» кондитеры приготовили самый большой в России торт «Брауни» — его вес превысил две тонны. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Фестиваль прошел на набережной Ангары в центре города. Главными событиями стали приготовление 500 литров окрошки и торт с брусникой весом более двух тонн.

«Иркутск вновь вошел в "Книгу рекордов России"! В столице Прибайкалья на большом гастрофестивале "Сытый бабр" приготовили самый большой торт "Брауни" в стране», — сообщает Telegram-канал городской администрации.

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