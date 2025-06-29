Как правильно хранить чай и кофе дома

Правильное хранение чая и кофе требует соблюдения особых условий, которые существенно различаются в зависимости от вида продукта. Об этом заявил эксперт по химии и специалист по хранению продуктов, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Его слова приводит RT. Эксперт отметил, что чайные листья очень чувствительны к внешним воздействиям, таким как ультрафиолетовое излучение, повышенная температура и влажность. Для сохранения их аромата и качества рекомендуется держать чай в тёмных местах при температуре от 15 до 20 градусов и влажности не выше 65%. Нарушение этих условий ведёт к быстрой утрате ароматических соединений и появлению плесени.

Также специалист подчеркнул, что разные виды чая требуют индивидуального подхода к условиям хранения. Например, чёрные сорта благодаря полной ферментации более устойчивы и могут храниться в стеклянных банках с силиконовыми уплотнителями на крышках. Для зелёных и белых чаёв лучше использовать вакуумную упаковку. Пуэры лучше всего сохраняются в глиняных ёмкостях при влажности около 60 – 65%. Улуны требуют полной герметизации для сохранения своих свойств.

Дорохов добавил, что листовой качественный чай способен сохранять свои свойства в течение полугода-года, тогда как пакетированные аналоги теряют качество уже через три-шесть месяцев.

Что касается кофе, то он очень чувствителен к окислению при контакте с кислородом. Молотый кофе при неправильных условиях хранения теряет до 60% своих ароматических веществ всего за три-четыре недели. Цельные зерна более устойчивы — их свежесть сохраняется два-три месяца. Свежемолотый кофе требует особых условий: в первые 7 – 14 дней после обжарки он активно выделяет углекислый газ, поэтому его рекомендуется хранить в специальных пакетах с дегазационными клапанами.

После завершения этого процесса зерна следует пересыпать в герметичные контейнеры. Для хранения кофе лучше всего подходят ёмкости из нержавеющей стали или тёмного стекла. Деревянные контейнеры из хвойных пород не рекомендуются, поскольку выделяемые ими терпены ускоряют окисление продукта. Другие виды древесины допустимы, однако важно помнить, что дерево хорошо впитывает запахи, поэтому рекомендуется хранить разные сорта кофе или чая отдельно. Пластиковые контейнеры пищевого класса допустимы только при условии отсутствия прямого солнечного света.

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