Эксперт пояснила, почему привычная еда может надоесть
Психолог и эксперт сервиса готовых рационов Влада Белявская рассказала о феномене гастрономической усталости. Об этом пишет «Газета.ру».
Гастрономической усталостью называют момент, когда любимые блюда теряют свою привлекательность, а еда становится скучной рутиной. Эксперт отмечает, что это не просто каприз человека, а сигнал мозга.
«Когда мы едим одно и то же на протяжении длительного времени, рецепторы привыкают, а дофаминовая система, которая отвечает за удовольствие, перестает реагировать», — объясняет Влада Белявская.
Такое явление называют сенсорно-специфическим чувством сытости. Оно заставляет человека терять интерес к привычным блюдам и подталкивает к более разнообразному питанию.
Из-за усталости от еды человек начинает часто переедать. Если во время приёма пищи мы не получаем удовольствия, то мозг начинает искать замену в печенье, шоколаде или чипсах после еды.
Чтобы «перезагрузить» аппетит и восприятие вкуса, нужно разнообразить свой рацион — начать пробовать новые блюда и вкусовые сочетания. Продукты с разным вкусом, текстурой и составом позволяют телу получать необходимые витамины и микроэлементы, а мозгу — новые сенсорные впечатления. И стоит есть только то, что кажется вкусным и вызывает аппетит, в результате еда вновь станет источником удовольствия.
Также во время приёма пищи нужно попробовать есть осознанно — медленно, сосредоточившись на вкусе и текстуре блюда, без гаджетов. В таком случае мозг сможет заново оценить еду.
Размышления о том, что бы поесть, отнимают энергию, поэтому эксперт рекомендует заранее планировать рацион. В таком случае можно делать заготовки и покупать продукты сразу на неделю.
«Еда — это не только топливо, но и способ позаботиться о себе. Если вы даете себе возможность полноценно поесть, делаете паузы в течение дня, то помогаете себе бороться со стрессом и выгоранием, а значит — будете чувствовать себя лучше», — отмечает эксперт.