Эксперт пояснила, почему привычная еда может надоесть

Психолог и эксперт сервиса готовых рационов Влада Белявская рассказала о феномене гастрономической усталости. Об этом пишет «Газета.ру».

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Гастрономической усталостью называют момент, когда любимые блюда теряют свою привлекательность, а еда становится скучной рутиной. Эксперт отмечает, что это не просто каприз человека, а сигнал мозга.

«Когда мы едим одно и то же на протяжении длительного времени, рецепторы привыкают, а дофаминовая система, которая отвечает за удовольствие, перестает реагировать», — объясняет Влада Белявская.

Такое явление называют сенсорно-специфическим чувством сытости. Оно заставляет человека терять интерес к привычным блюдам и подталкивает к более разнообразному питанию.

Из-за усталости от еды человек начинает часто переедать. Если во время приёма пищи мы не получаем удовольствия, то мозг начинает искать замену в печенье, шоколаде или чипсах после еды.

Чтобы «перезагрузить» аппетит и восприятие вкуса, нужно разнообразить свой рацион — начать пробовать новые блюда и вкусовые сочетания. Продукты с разным вкусом, текстурой и составом позволяют телу получать необходимые витамины и микроэлементы, а мозгу — новые сенсорные впечатления. И стоит есть только то, что кажется вкусным и вызывает аппетит, в результате еда вновь станет источником удовольствия.

Также во время приёма пищи нужно попробовать есть осознанно — медленно, сосредоточившись на вкусе и текстуре блюда, без гаджетов. В таком случае мозг сможет заново оценить еду.

Размышления о том, что бы поесть, отнимают энергию, поэтому эксперт рекомендует заранее планировать рацион. В таком случае можно делать заготовки и покупать продукты сразу на неделю.