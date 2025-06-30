Когда и какие фрукты покупать по сезону

Сезонные фрукты – это вкусно, полезно и безопасно. Они созревают естественным образом, не требуют обработки и богаты витаминами. «ФедералПресс» собрал подробный календарь фруктов по месяцам, рассказал, как их выбирать, мыть и хранить, а также сколько стоит съедать в день для здоровья.

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Почему важно есть фрукты по сезону

Фрукты, собранные в сезон, выращиваются без химии, не требуют долгого хранения и перевозки. Их едят в свежем виде, используют для варенья, компотов и заморозки. Они богаты клетчаткой, витаминами A, C, E и группы B, а также аминокислотами. Эти плоды легче усваиваются, лучше насыщают и стоят меньше привозных аналогов.

Июль: пик летнего урожая

В середине лета на рынках – малина, вишня, персики. Продолжается сезон абрикосов и черешни.

Вишня: универсальная ягода для сушки, соусов и компотов.

Как выбрать: ягоды должны быть темно-красного цвета, без липкости и повреждений, с зелеными плодоножками.

Как хранить: до недели в ящике холодильника.

Малина: нежная и полезная ягода, богатая витаминами.

Как выбрать: ягоды целые, плотные, без следов сока и плесени.

Как хранить: в один слой в холодильнике под крышкой, до недели.

Персики: мягкие и сочные фрукты для десертов и свежего потребления.

Как выбрать: спелые, но упругие, с ярким ароматом и целой кожицей. Плоды без вмятин.

Как хранить: в холодильнике – не более трех дней.

Август: сладкое изобилие

К концу лета появляются груши, яблоки, арбузы, дыни, инжир и сливы.

Яблоки: самые доступные фрукты, подходят для хранения и переработки.

Как выбрать: плотные, ароматные, с целой кожурой. Избегайте плодов с пятнами.

Как хранить: от месяца до полугода – в зависимости от сорта.

Сливы: используют в варенье, соусах, едят в свежем виде.

Как выбрать: спелые сливы мягкие, с белым налетом, но без трещин. Твердые не дозреют.

Как хранить: до трех дней при комнатной температуре, до десяти – в холодильнике.

Груши: сочные, сладкие, бывают с терпким привкусом.

Как выбрать: слегка мягкие у плодоножки – это сигнал спелости.

Как хранить: до нескольких месяцев в темном, прохладном месте.

Арбуз: популярная ягода в конце лета.

Как выбрать: спелая кожура упругая, сухой хвостик, звонкий звук при постукивании.

Как хранить: целый – до трех месяцев в прохладе, разрезанный – до суток в холодильнике.

Дыня: сочная и ароматная, подходит для десертов и джемов.

Как выбрать: ровная окраска, упругая поверхность, сладкий запах. Покупайте только целую дыню.

Как хранить: в холодильнике – до двух недель, нарезанную – не более суток.

Сентябрь: завершение сезона

Осень начинается с урожая инжира и винограда.

Инжир: экзотический, сладкий фрукт с хрупкой мякотью.

Как выбрать: мягкий, без пятен и признаков порчи, с тонким ароматом.

Как хранить: до четырех дней в холодильнике, вне – не более суток.

Виноград: сладкий и полезный, особенно сезонный.

Как выбрать: ягоды упругие, без трещин, кисть зеленая и свежая.

Как хранить: в холодильнике – до пяти дней.

Сколько фруктов можно съедать в день

Фрукты не просто вкусны, они полезны для здоровья. По рекомендациям врачей, в день стоит съедать около двух-трех небольших порций, то есть примерно 200–300 граммов. Самое удачное время – утро или первая половина дня: именно тогда организм лучше справляется с натуральной фруктовой сладостью.

Особенно это важно тем, кто следит за весом: фрукты могут резко поднимать уровень инсулина, если есть их на голодный желудок. В сезонных плодах много витаминов, кислот, антиоксидантов и клетчатки. Последняя помогает надолго сохранить сытость и не перегрузить желудок.

Постоянное присутствие фруктов в рационе – это легкий и доступный способ поддерживать энергию и улучшить общее самочувствие.