Рамен с курицей: как приготовить суп в домашних условиях

Это популярное и очень сытное блюдо-конструктор.

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Рамен — азиатское блюдо из пшеничной лапши и бульона с разными вкусами, ставшее популярным сначала в Китае, Японии и Корее, а затем во всём мире.

Суп с мясом и лапшой ценят не только за глубокий и насыщенный вкус. Дело в удивительно сбалансированном сочетании полезных свойств: углеводы в лапше обеспечивают энергию, а приправы и побеги бамбука положительно влияют на пищеварение.

«В составе классического рецепта есть несколько традиционных ингредиентов: соевый соус, ломтики свинины, говядины или курицы, сушёные водоросли нори, маринованные побеги бамбука и зелёный лук. Но почти в каждом регионе Японии, Кореи и Китая есть своя собственная вариация рамена — например, рамен с кимчи или ростками сои», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты классического рамена

Классический рамен

Тот самый рамен с неповторимым вкусом на бульоне из свиных косточек.

КБЖУ на 100 г

Калории: 82,1 ккал

Белки: 6,4 г

Жиры: 3,5 г

Углеводы: 5,8 г

Ингредиенты

Для бульона:

свиные рёбра — 2 кг;

куриное бедро без кости — 1 кг;

куриные крылья — 900 г;

вода — 6,5 л;

лук репчатый — 5 шт.;

корень имбиря — 300 г;

головка чеснока в шелухе — 1 шт.;

лук-порей — 200 г;

соевый соус — 250 мл;

семя кориандра — ½ ч. л.;

палочка корицы — 1 шт.;

перец горошек чёрный — 1 ч. л.;

бадьян — ½ ч. л.;

водоросли комбу — 30 г;

листья кафирского лайма сушёные — 2 г;

растительное масло — 100 мл;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 2 ст. л.

Для одной порции супа:

бульон на свиных рёбрышках — 350 мл;

лапша яичная удон — 100 г;

отварное куриное мясо — 60 г;

яйцо — 1 шт.;

водоросли нори — 2 г;

зелёный лук — 1 перо;

грибы эноки или вёшенки — 35 г;

микс семян кунжута — ½ ч. л.

Способ приготовления

Бульон

Натрите растительным маслом свиные рёбра, куриные бёдра и крылья. Прогрейте духовку до 250 °C в режиме конвекции. Положите рёбра и курицу на противень и запекайте, пока мясо не приобретёт золотистый цвет. Очистите овощи, нарежьте крупными кусочками и выложите на сковороду без масла, чтобы слегка запечь. Переложите рёбра и курицу в кастрюлю и залейте водой. Доведите воду до кипения, снимите пену. Положите в кастрюлю лук и чеснок целиком и варите на медленном огне час. Добавьте соль, сахар, все специи и томите ещё 40–60 минут или до тех пор, пока мясо не размягчится. Снимите кастрюлю с плиты и положите в бульон водоросли комбу. Полностью остудите бульон. Процедите бульон через сито и марлю. Разделите отварное мясо на волокна. Приготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Перелейте бульон в сотейник, поставьте на плиту и положите в него готовую лапшу. Вскипятите бульон и перелейте в миску. Грибы слегка поджарьте во фритюрнице или на сковороде.

Совет. Грибы можно положить в рамен сырыми.

Перед подачей переложите лапшу в суповую тарелку. Придайте лапше форму «торнадо» щипцами. Перелейте бульон в миску, выложите по краям ломтики куриного мяса и половинки яиц. Украсьте лапшу грибами, а водоросли нори используйте для украшения яиц. Посыпьте лапшу кунжутом и подавайте на стол.

Сио-рамен

Рамен на курином бульоне с соевым соусом.

КБЖУ на 100 г

Калории: 73,4 ккал

Белки: 7,1 г

Жиры: 3,4 г

Углеводы: 4,7 г

Ингредиенты

Для бульона:

куриные кости — 1,5 кг;

вода — 6 л;

лук репчатый — 5 шт.;

морковь — 3 шт.;

корень имбиря — 100 г;

чеснок — 1 шт.;

соевый соус — 300 мл;

мирин — 100 мл;

водоросли комбу — 20 г;

сахар — 20 г;

соль — по вкусу.

Для одной порции супа:

куриный бульон — 350 мл;

лапша яичная отварная — 100 г;

курица маринованная и обжаренная — 60 г;

яйцо маринованное — 1 шт.;

водоросли нори — 2 г;

бамбук маринованный — 30 г;

зелёный лук — 1 шт.;

кунжут белый — ¼ ч. л.

Способ приготовления

Помойте куриные кости проточной водой. Положите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и снимите пену. Очистите овощи и нарежьте крупными кусочками. Положите в кастрюлю, добавьте специи и томите на медленном огне три-четыре часа. Добавьте соевый соус, мирин и комбу и готовьте ещё 20 минут. Снимите кастрюлю с плиты и дайте бульону полностью остыть. Процедите бульон через сито и марлю. Обжарьте маринованную курицу на сковороде. Приготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Перелейте бульон в сотейник и подогрейте. Добавьте в бульон лапшу и вскипятите. Переложите лапшу в суповую тарелку и придайте ей форму «торнадо» щипцами. Украсьте лапшу кусочками курицы, половинкой маринованного яйца, маринованными стеблями бамбука и водорослями нори. Посыпьте кунжутом, нарезанным зелёным луком и подавайте на стол.

Мисо рамен

Суп с богатым и насыщенным вкусом на бульоне с пастой мисо, овощами и свининой.

КБЖУ на 100 г

Калории: 87 ккал

Белки: 8,5 г

Жиры: 5,3 г

Углеводы: 4,5 г

Ингредиенты

Для бульона:

рёбра свиные — 1,5 кг;

кости куриные — 1 кг;

вода — 6,5 л;

лук репчатый — 5 шт.;

чеснок — 1 головка;

корень имбиря — 100 г;

морковь — 3 шт.;

водоросли комбу — 25 г;

паста мисо белая — 150 г;

соевый соус — 50 мл;

мирин — 50 мл;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Для одной порции супа:

бульон с мисо — 350 мл;

лапша рамен — 100 г;

свинина чар сиу — 60 г;

яйцо маринованное — 1 шт.;

кукуруза отварная — 30 г;

стебли бамбука маринованные — 25 г;

зелёный лук — 1 перо;

кунжут — ¼ ч. л.;

масло растительное с чили или чесноком (по желанию) — ¼ ч. л.

Способ приготовления