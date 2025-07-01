Рамен с курицей: как приготовить суп в домашних условиях

Рамен с курицей: 3 рецепта с фото пошагово, как приготовить суп в домашних условиях
Это популярное и очень сытное блюдо-конструктор.
Рамен — азиатское блюдо из пшеничной лапши и бульона с разными вкусами, ставшее популярным сначала в Китае, Японии и Корее, а затем во всём мире.
Суп с мясом и лапшой ценят не только за глубокий и насыщенный вкус. Дело в удивительно сбалансированном сочетании полезных свойств: углеводы в лапше обеспечивают энергию, а приправы и побеги бамбука положительно влияют на пищеварение.
«В составе классического рецепта есть несколько традиционных ингредиентов: соевый соус, ломтики свинины, говядины или курицы, сушёные водоросли нори, маринованные побеги бамбука и зелёный лук. Но почти в каждом регионе Японии, Кореи и Китая есть своя собственная вариация рамена — например, рамен с кимчи или ростками сои», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты классического рамена
Классический рамен
Тот самый рамен с неповторимым вкусом на бульоне из свиных косточек.
КБЖУ на 100 г
Калории: 82,1 ккал
Белки: 6,4 г
Жиры: 3,5 г
Углеводы: 5,8 г
Ингредиенты
Для бульона:
- свиные рёбра — 2 кг;
- куриное бедро без кости — 1 кг;
- куриные крылья — 900 г;
- вода — 6,5 л;
- лук репчатый — 5 шт.;
- корень имбиря — 300 г;
- головка чеснока в шелухе — 1 шт.;
- лук-порей — 200 г;
- соевый соус — 250 мл;
- семя кориандра — ½ ч. л.;
- палочка корицы — 1 шт.;
- перец горошек чёрный — 1 ч. л.;
- бадьян — ½ ч. л.;
- водоросли комбу — 30 г;
- листья кафирского лайма сушёные — 2 г;
- растительное масло — 100 мл;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.
Для одной порции супа:
- бульон на свиных рёбрышках — 350 мл;
- лапша яичная удон — 100 г;
- отварное куриное мясо — 60 г;
- яйцо — 1 шт.;
- водоросли нори — 2 г;
- зелёный лук — 1 перо;
- грибы эноки или вёшенки — 35 г;
- микс семян кунжута — ½ ч. л.
Способ приготовления
Бульон
- Натрите растительным маслом свиные рёбра, куриные бёдра и крылья. Прогрейте духовку до 250 °C в режиме конвекции. Положите рёбра и курицу на противень и запекайте, пока мясо не приобретёт золотистый цвет.
- Очистите овощи, нарежьте крупными кусочками и выложите на сковороду без масла, чтобы слегка запечь.
- Переложите рёбра и курицу в кастрюлю и залейте водой. Доведите воду до кипения, снимите пену. Положите в кастрюлю лук и чеснок целиком и варите на медленном огне час. Добавьте соль, сахар, все специи и томите ещё 40–60 минут или до тех пор, пока мясо не размягчится.
- Снимите кастрюлю с плиты и положите в бульон водоросли комбу. Полностью остудите бульон.
- Процедите бульон через сито и марлю. Разделите отварное мясо на волокна.
- Приготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Перелейте бульон в сотейник, поставьте на плиту и положите в него готовую лапшу. Вскипятите бульон и перелейте в миску.
- Грибы слегка поджарьте во фритюрнице или на сковороде.
Совет. Грибы можно положить в рамен сырыми.
Перед подачей переложите лапшу в суповую тарелку. Придайте лапше форму «торнадо» щипцами. Перелейте бульон в миску, выложите по краям ломтики куриного мяса и половинки яиц. Украсьте лапшу грибами, а водоросли нори используйте для украшения яиц. Посыпьте лапшу кунжутом и подавайте на стол.
Сио-рамен
Рамен на курином бульоне с соевым соусом.
КБЖУ на 100 г
Калории: 73,4 ккал
Белки: 7,1 г
Жиры: 3,4 г
Углеводы: 4,7 г
Ингредиенты
Для бульона:
- куриные кости — 1,5 кг;
- вода — 6 л;
- лук репчатый — 5 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- корень имбиря — 100 г;
- чеснок — 1 шт.;
- соевый соус — 300 мл;
- мирин — 100 мл;
- водоросли комбу — 20 г;
- сахар — 20 г;
- соль — по вкусу.
Для одной порции супа:
- куриный бульон — 350 мл;
- лапша яичная отварная — 100 г;
- курица маринованная и обжаренная — 60 г;
- яйцо маринованное — 1 шт.;
- водоросли нори — 2 г;
- бамбук маринованный — 30 г;
- зелёный лук — 1 шт.;
- кунжут белый — ¼ ч. л.
Способ приготовления
- Помойте куриные кости проточной водой. Положите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и снимите пену.
- Очистите овощи и нарежьте крупными кусочками. Положите в кастрюлю, добавьте специи и томите на медленном огне три-четыре часа. Добавьте соевый соус, мирин и комбу и готовьте ещё 20 минут. Снимите кастрюлю с плиты и дайте бульону полностью остыть. Процедите бульон через сито и марлю.
- Обжарьте маринованную курицу на сковороде.
- Приготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Перелейте бульон в сотейник и подогрейте. Добавьте в бульон лапшу и вскипятите.
- Переложите лапшу в суповую тарелку и придайте ей форму «торнадо» щипцами. Украсьте лапшу кусочками курицы, половинкой маринованного яйца, маринованными стеблями бамбука и водорослями нори. Посыпьте кунжутом, нарезанным зелёным луком и подавайте на стол.
Мисо рамен
Суп с богатым и насыщенным вкусом на бульоне с пастой мисо, овощами и свининой.
КБЖУ на 100 г
Калории: 87 ккал
Белки: 8,5 г
Жиры: 5,3 г
Углеводы: 4,5 г
Ингредиенты
Для бульона:
- рёбра свиные — 1,5 кг;
- кости куриные — 1 кг;
- вода — 6,5 л;
- лук репчатый — 5 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- корень имбиря — 100 г;
- морковь — 3 шт.;
- водоросли комбу — 25 г;
- паста мисо белая — 150 г;
- соевый соус — 50 мл;
- мирин — 50 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Для одной порции супа:
- бульон с мисо — 350 мл;
- лапша рамен — 100 г;
- свинина чар сиу — 60 г;
- яйцо маринованное — 1 шт.;
- кукуруза отварная — 30 г;
- стебли бамбука маринованные — 25 г;
- зелёный лук — 1 перо;
- кунжут — ¼ ч. л.;
- масло растительное с чили или чесноком (по желанию) — ¼ ч. л.
Способ приготовления
- Помойте мясо и кости. Разогрейте духовку до 250 °C.
- Положите мясо и кости на противень и запекайте до появления румяной корочки.
- Очистите овощи и нарежьте крупными кусочками. Положите овощи на сковороду без масла и поставьте на плиту, чтобы слегка запечь до золотисто-коричневого цвета.
- Переложите овощи и мясо в кастрюлю, залейте холодной водой. Поставьте на плиту и варите три-четыре часа. За 30 минут до окончания добавьте в бульон мисо, мирин, соевый соус и водоросли комбу. Снимите кастрюлю с плиты, чтобы полностью остудить бульон. Процедите бульон через сито и марлю.
- Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Поставьте кастрюлю с бульоном на плиту и доведите до кипения. Добавьте в бульон лапшу.
- Переложите лапшу в суповую тарелку и перелейте бульон. Украсьте лапшу тонкими ломтиками свинины, половинками яйца, зёрнами отварной кукурузы и маринованными стеблями бамбука. Посыпьте нарезанным зелёным луком, кунжутом, сдобрите каплей масла с чесноком и подавайте к столу.