Вкуснейшая наливка за день: рецепт брусничной и вишневой

Приготовить наливку в домашних условиях можно за один день, получается не только вкусный, но и красивый напиток. Об этом пишет автор канала «Мария Сурова — рецепты и советы».

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По ее словам, рецепт был обнаружен в старинной книге. Женщина адаптировала его для современного приготовления. Приготовить наливку можно за сутки до мероприятия.

На один литр потребуется один кг брусники или вишни, 100 г сахара, 350 мл воды, 400 мл водки, маленький кусочек имбиря и тимьян. Ягоды надо высыпать в большую огнеупорную стеклянную или металлическую миску, поставить в разогретую до 100 градусов на три часа. После этого надо взять сито и установить его на другую миску. Ягоды достать из духовки и переложить в сито, потому что для наливки понадобится вытекший сок.

На 500 г печеных ягод добавляется 250 г сахара и варится до 15 минут. Получается сироп на два литра наливки. Смешивать полученные ингредиенты можно в любой последовательности. Емкости с наливной закрывают и несколько раз переворачивают. Стоять при комнатной температуре напиток до подачи на стол должен минимум 12 часов.

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