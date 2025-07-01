Что приготовить из остатков вчерашней каши: десять рецептов

Катерина Саломе

Необязательно выкидывать вчерашнюю заветривавшуюся кашу. Она может стать отличной основой для новых блюд. «‎Рамблер» поделится рецептами с пошаговым способом приготовления. Все они рассчитаны на две–четыре порции и подходят для овсяной, манной, рисовой, пшеничной, кукурузной и других каш.

Что приготовить из остатков вчерашней каши: десять рецептов
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1. Оладьи из каши

Ингредиенты:

  • вчерашняя каша — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2–4 ст. л. (по консистенции)
  • соль — по вкусу
  • сахар — по вкусу (если оладьи сладкие)
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Переложите кашу в миску.
  2. Добавьте яйцо, соль, сахар (если нужно).
  3. Постепенно всыпайте муку и перемешивайте до густого теста.
  4. Разогрейте сковороду с маслом.
  5. Столовой ложкой выкладывайте тесто и жарьте оладьи с двух сторон до румяности.
  6. Подавайте горячими — со сметаной или вареньем.

2. Запеканка из каши с творогом

Ингредиенты:

  • каша — 300 г
  • творог — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сахар — 2–3 ст. л.
  • щепотка соли
  • масло для формы

Способ приготовления:

  1. Смешайте кашу с творогом, яйцом, сахаром и солью.
  2. Перемешайте до однородности.
  3. Смажьте форму маслом.
  4. Выложите массу и разровняйте.
  5. Запекайте при 180 градусах около 25–30 минут.
  6. Дайте немного остыть перед подачей.

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3. Ленивые сырники с кашей

Ингредиенты:

  • каша — 200 г
  • творог — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3–4 ст. л.
  • сахар — 2 ст. л.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Смешайте кашу, творог, яйцо, сахар.
  2. Постепенно добавляйте муку.
  3. Сформируйте небольшие лепешки.
  4. Разогрейте сковороду с маслом.
  5. Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистого цвета.
  6. Подавайте со сметаной или медом.

4. Запеченные биточки из каши

Ингредиенты:

  • каша — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2–3 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • панировочные сухари — для обсыпки
  • масло для смазывания

Способ приготовления:

  1. Смешайте кашу, яйцо, соль и муку.
  2. Сформируйте круглые биточки.
  3. Обваляйте в сухарях.
  4. Выложите на смазанный маслом противень.
  5. Запекайте при 180 градусах 20–25 минут.
  6. Подавайте с соусом или овощами.

5. Суфле из каши

Ингредиенты:

  • каша — 300 г
  • яйцо — 2 шт. (отделите белки и желтки)
  • сахар — 2–3 ст. л. (для сладкого варианта)
  • соль — щепотка
  • масло для формы

Способ приготовления:

  1. Взбейте белки в крепкую пену.
  2. К каше добавьте желтки, сахар или соль.
  3. Аккуратно введите белки, перемешайте.
  4. Смажьте форму маслом.
  5. Переложите массу в форму.
  6. Запекайте при 180 градусах около 20 минут.

6. Ленивые вареники с кашей

Ингредиенты:

  • каша — 200 г
  • творог — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3–4 ст. л.
  • сахар — 2 ст. л.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Смешайте кашу, творог, яйцо, сахар, соль.
  2. Постепенно добавляйте муку до плотного теста.
  3. Раскатайте колбаски и нарежьте кусочки.
  4. Варите в подсоленной воде две–три минуты после всплытия.
  5. Подавайте со сливочным маслом или сметаной.

7. Котлеты из каши с овощами

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Ингредиенты:

  • каша — 300 г
  • натертая морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2–3 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь обжарьте на сковороде до мягкости.
  2. Смешайте с кашей, яйцом, солью, перцем.
  3. Добавьте муку для густоты.
  4. Сформируйте котлеты.
  5. Обжарьте на масле с обеих сторон до румяной корочки.

8. Начинка для пирожков или блинчиков

Ингредиенты:

  • каша — 300 г
  • вареное яйцо — 2 шт.
  • зелень — по вкусу
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца нарежьте мелкими кубиками.
  2. Смешайте с кашей и зеленью.
  3. Добавьте соль, перец.
  4. Используйте как начинку для теста или блинчиков.

9. Сладкие кнели из каши

Ингредиенты:

  • каша — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сахар — 2–3 ст. л.
  • щепотка соли
  • молоко или сливки — для подачи

Способ приготовления:

  1. Смешайте кашу с яйцом, сахаром, солью.
  2. Смоченными руками сформируйте небольшие кнели.
  3. Варите в подсоленной воде две–три минуты.
  4. Подавайте с теплым молоком или сливками.

10. Пудинг из каши

Ингредиенты:

  • каша — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сахар — 2–3 ст. л.
  • ванилин — по вкусу
  • масло для формы

Способ приготовления:

  1. Кашу смешайте с яйцом, сахаром, ванилином.
  2. Смажьте форму маслом.
  3. Выложите массу в форму.
  4. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут.
  5. Подавайте теплым или охлажденным.

Эти рецепты помогут не только сэкономить продукты, но и разнообразить рацион вкусными и сытными блюдами. Эксперементируйте с ингредиентами, используя то одну, то другую кашу в процессе приготовления.

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