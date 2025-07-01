Что приготовить из остатков вчерашней каши: десять рецептов

Необязательно выкидывать вчерашнюю заветривавшуюся кашу. Она может стать отличной основой для новых блюд. «‎Рамблер» поделится рецептами с пошаговым способом приготовления. Все они рассчитаны на две–четыре порции и подходят для овсяной, манной, рисовой, пшеничной, кукурузной и других каш.

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1. Оладьи из каши

Ингредиенты:

вчерашняя каша — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 2–4 ст. л. (по консистенции)

соль — по вкусу

сахар — по вкусу (если оладьи сладкие)

масло для жарки

Способ приготовления:

Переложите кашу в миску. Добавьте яйцо, соль, сахар (если нужно). Постепенно всыпайте муку и перемешивайте до густого теста. Разогрейте сковороду с маслом. Столовой ложкой выкладывайте тесто и жарьте оладьи с двух сторон до румяности. Подавайте горячими — со сметаной или вареньем.

2. Запеканка из каши с творогом

Ингредиенты:

каша — 300 г

творог — 200 г

яйцо — 1 шт.

сахар — 2–3 ст. л.

щепотка соли

масло для формы

Способ приготовления:

Смешайте кашу с творогом, яйцом, сахаром и солью. Перемешайте до однородности. Смажьте форму маслом. Выложите массу и разровняйте. Запекайте при 180 градусах около 25–30 минут. Дайте немного остыть перед подачей.

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3. Ленивые сырники с кашей

Ингредиенты:

каша — 200 г

творог — 200 г

яйцо — 1 шт.

мука — 3–4 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

масло для жарки

Способ приготовления:

Смешайте кашу, творог, яйцо, сахар. Постепенно добавляйте муку. Сформируйте небольшие лепешки. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной или медом.

4. Запеченные биточки из каши

Ингредиенты:

каша — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 2–3 ст. л.

соль — по вкусу

панировочные сухари — для обсыпки

масло для смазывания

Способ приготовления:

Смешайте кашу, яйцо, соль и муку. Сформируйте круглые биточки. Обваляйте в сухарях. Выложите на смазанный маслом противень. Запекайте при 180 градусах 20–25 минут. Подавайте с соусом или овощами.

5. Суфле из каши

Ингредиенты:

каша — 300 г

яйцо — 2 шт. (отделите белки и желтки)

сахар — 2–3 ст. л. (для сладкого варианта)

соль — щепотка

масло для формы

Способ приготовления:

Взбейте белки в крепкую пену. К каше добавьте желтки, сахар или соль. Аккуратно введите белки, перемешайте. Смажьте форму маслом. Переложите массу в форму. Запекайте при 180 градусах около 20 минут.

6. Ленивые вареники с кашей

Ингредиенты:

каша — 200 г

творог — 200 г

яйцо — 1 шт.

мука — 3–4 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

щепотка соли

Способ приготовления:

Смешайте кашу, творог, яйцо, сахар, соль. Постепенно добавляйте муку до плотного теста. Раскатайте колбаски и нарежьте кусочки. Варите в подсоленной воде две–три минуты после всплытия. Подавайте со сливочным маслом или сметаной.

7. Котлеты из каши с овощами

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Ингредиенты:

каша — 300 г

натертая морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 2–3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

Лук и морковь обжарьте на сковороде до мягкости. Смешайте с кашей, яйцом, солью, перцем. Добавьте муку для густоты. Сформируйте котлеты. Обжарьте на масле с обеих сторон до румяной корочки.

8. Начинка для пирожков или блинчиков

Ингредиенты:

каша — 300 г

вареное яйцо — 2 шт.

зелень — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Яйца нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с кашей и зеленью. Добавьте соль, перец. Используйте как начинку для теста или блинчиков.

9. Сладкие кнели из каши

Ингредиенты:

каша — 300 г

яйцо — 1 шт.

сахар — 2–3 ст. л.

щепотка соли

молоко или сливки — для подачи

Способ приготовления:

Смешайте кашу с яйцом, сахаром, солью. Смоченными руками сформируйте небольшие кнели. Варите в подсоленной воде две–три минуты. Подавайте с теплым молоком или сливками.

10. Пудинг из каши

Ингредиенты:

каша — 300 г

яйцо — 1 шт.

сахар — 2–3 ст. л.

ванилин — по вкусу

масло для формы

Способ приготовления:

Кашу смешайте с яйцом, сахаром, ванилином. Смажьте форму маслом. Выложите массу в форму. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут. Подавайте теплым или охлажденным.

Эти рецепты помогут не только сэкономить продукты, но и разнообразить рацион вкусными и сытными блюдами. Эксперементируйте с ингредиентами, используя то одну, то другую кашу в процессе приготовления.

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