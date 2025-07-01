Что приготовить из остатков вчерашней каши: десять рецептов
Необязательно выкидывать вчерашнюю заветривавшуюся кашу. Она может стать отличной основой для новых блюд. «Рамблер» поделится рецептами с пошаговым способом приготовления. Все они рассчитаны на две–четыре порции и подходят для овсяной, манной, рисовой, пшеничной, кукурузной и других каш.
1. Оладьи из каши
Ингредиенты:
- вчерашняя каша — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 2–4 ст. л. (по консистенции)
- соль — по вкусу
- сахар — по вкусу (если оладьи сладкие)
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Переложите кашу в миску.
- Добавьте яйцо, соль, сахар (если нужно).
- Постепенно всыпайте муку и перемешивайте до густого теста.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Столовой ложкой выкладывайте тесто и жарьте оладьи с двух сторон до румяности.
- Подавайте горячими — со сметаной или вареньем.
2. Запеканка из каши с творогом
Ингредиенты:
- каша — 300 г
- творог — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- сахар — 2–3 ст. л.
- щепотка соли
- масло для формы
Способ приготовления:
- Смешайте кашу с творогом, яйцом, сахаром и солью.
- Перемешайте до однородности.
- Смажьте форму маслом.
- Выложите массу и разровняйте.
- Запекайте при 180 градусах около 25–30 минут.
- Дайте немного остыть перед подачей.
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3. Ленивые сырники с кашей
Ингредиенты:
- каша — 200 г
- творог — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3–4 ст. л.
- сахар — 2 ст. л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Смешайте кашу, творог, яйцо, сахар.
- Постепенно добавляйте муку.
- Сформируйте небольшие лепешки.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте со сметаной или медом.
4. Запеченные биточки из каши
Ингредиенты:
- каша — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 2–3 ст. л.
- соль — по вкусу
- панировочные сухари — для обсыпки
- масло для смазывания
Способ приготовления:
- Смешайте кашу, яйцо, соль и муку.
- Сформируйте круглые биточки.
- Обваляйте в сухарях.
- Выложите на смазанный маслом противень.
- Запекайте при 180 градусах 20–25 минут.
- Подавайте с соусом или овощами.
5. Суфле из каши
Ингредиенты:
- каша — 300 г
- яйцо — 2 шт. (отделите белки и желтки)
- сахар — 2–3 ст. л. (для сладкого варианта)
- соль — щепотка
- масло для формы
Способ приготовления:
- Взбейте белки в крепкую пену.
- К каше добавьте желтки, сахар или соль.
- Аккуратно введите белки, перемешайте.
- Смажьте форму маслом.
- Переложите массу в форму.
- Запекайте при 180 градусах около 20 минут.
6. Ленивые вареники с кашей
Ингредиенты:
- каша — 200 г
- творог — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3–4 ст. л.
- сахар — 2 ст. л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Смешайте кашу, творог, яйцо, сахар, соль.
- Постепенно добавляйте муку до плотного теста.
- Раскатайте колбаски и нарежьте кусочки.
- Варите в подсоленной воде две–три минуты после всплытия.
- Подавайте со сливочным маслом или сметаной.
7. Котлеты из каши с овощами
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Ингредиенты:
- каша — 300 г
- натертая морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 2–3 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Лук и морковь обжарьте на сковороде до мягкости.
- Смешайте с кашей, яйцом, солью, перцем.
- Добавьте муку для густоты.
- Сформируйте котлеты.
- Обжарьте на масле с обеих сторон до румяной корочки.
8. Начинка для пирожков или блинчиков
Ингредиенты:
- каша — 300 г
- вареное яйцо — 2 шт.
- зелень — по вкусу
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца нарежьте мелкими кубиками.
- Смешайте с кашей и зеленью.
- Добавьте соль, перец.
- Используйте как начинку для теста или блинчиков.
9. Сладкие кнели из каши
Ингредиенты:
- каша — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- сахар — 2–3 ст. л.
- щепотка соли
- молоко или сливки — для подачи
Способ приготовления:
- Смешайте кашу с яйцом, сахаром, солью.
- Смоченными руками сформируйте небольшие кнели.
- Варите в подсоленной воде две–три минуты.
- Подавайте с теплым молоком или сливками.
10. Пудинг из каши
Ингредиенты:
- каша — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- сахар — 2–3 ст. л.
- ванилин — по вкусу
- масло для формы
Способ приготовления:
- Кашу смешайте с яйцом, сахаром, ванилином.
- Смажьте форму маслом.
- Выложите массу в форму.
- Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут.
- Подавайте теплым или охлажденным.
Эти рецепты помогут не только сэкономить продукты, но и разнообразить рацион вкусными и сытными блюдами. Эксперементируйте с ингредиентами, используя то одну, то другую кашу в процессе приготовления.
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