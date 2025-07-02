Борщ как искусство: пять экзотических рецептов популярного супа

1 июля 2022 года ЮНЕСКО включило «Культуру приготовления борща» в Список нематериального культурного наследия человечества. Теперь борщ – это не просто еда, а всемирное достояние, объединяющее традиции и инновации. «ФедералПресс» собрал пять оригинальных рецептов любимого россиянами супа.

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Холодный зеленый борщ со щавелем

Летний вариант, распространенный в Украине и соседних с ней областях. Основа – щавель или шпинат, вареные яйца и свежая зелень. Легкий, освежающий суп, который идеально подходит для жарких дней.

Ингредиенты (на 4 порции):

Щавель – 200 г

Шпинат – 100 г

Крупные яйца – 4 шт.

Картофель – 2 средних клубня

Огурец свежий – 1 шт.

Зеленый лук, укроп – по 50 г

Кефир или сметана – 300 мл

Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую и тоже нарежьте. Щавель и шпинат мелко порубите, огурец нарежьте кубиками. Перемешайте в большой миске щавель, шпинат, картофель, яйца, огурец и зелень.

Залейте кефиром или разбавленной сметаной, посолите, поперчите и охладите. Подавайте суп холодным, можно добавить вареную колбасу или курицу.

Запеченный овощной крем–борщ с тыквой

Современный и свежий рецепт: пюре из запеченных свеклы и тыквы, смешанное с йогуртом. Получается бархатистый крем-суп, который можно подавать как горячим, так и холодным. Достойная альтернатива классике!

Ингредиенты (на 4 порции):

Свекла – 2 шт. (ок. 400 г)

Тыква (мякоть) – 300 г

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Овощной бульон или вода – 800 мл

Греческий йогурт – 100 мл

Соль, черный перец – по вкусу

Петрушка или укроп для подачи

Приготовление:

Нарежьте свеклу и тыкву крупными кубиками, полейте маслом, запекайте при 200 °C до мягкости (примерно 30 минут). В кастрюле обжарьте лук до прозрачности, добавьте запеченные овощи, картофель и бульон.

Варите 15 минут до готовности, затем пюрируйте блендером до однородной консистенции. Подавайте с ложкой йогурта и рубленой зеленью.

Борщ с уткой конфи и азиатским акцентом

Французский термин «конфи» означает «сохранять» или «заготавливать впрок» с помощью различных консервирующих веществ – таких как соль, уксус, сахар, мед, жир или маринад. В рецепте с уткой-конфи птица теряет часть своей сладости, приобретая глубину и соблазнительные восточные вкусовые оттенки.

Ингредиенты (на 4 порции):

Утиные окорочка конфи – 2 шт. (ок. 400 г мяса)

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Томаты – 2 шт.

Утиный жир – 1 ст. л.

Имбирь свежий – 20 г

Соевый соус – 2 ст. л.

Чили (по вкусу) – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Половина лайма

Свежая кинза для подачи

Приготовление:

Нарежьте лук, морковь и свеклу. В кастрюле обжарьте на утином жире, предварительно вытопленном из подкожного жира птицы. Добавьте нарезанные картофель и томаты, готовьте 5 минут.

Положите окорочка, имбирь, чили, влейте около 1 л воды (должна покрывать все ингредиенты). Варите 20–25 минут, затем добавьте соевый соус и сок лайма. Подавайте с нарезанной кинзой.

Маринованные яйца в борщевом рассоле

Яйца в рассоле с добавлением свеклы, хрена и укропа. Подаются как закуска к борщу или отдельно.

Ингредиенты (на 6–8 яиц):

Яйца – 6–8 шт.

Вода – 500 мл

Яблочный уксус (5 %) – 100 мл

Свекла (вареная, натертая) – 100 г

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 5–6 шт.

Укроп – несколько веточек

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую, очистите. Вскипятите воду с уксусом, солью, сахаром и специями. Добавьте свеклу, варите 5 минут, затем остудите до теплого состояния.

Выложите яйца в банку, залейте маринадом и добавьте укроп. Перед употреблением закуску нужно оставить в холодильнике минимум на сутки.

Борщ с имбирем и перцем

В этом супе встречаются славянские традиции и азиатские специи: имбирь и чили добавляют пикантности классическим овощам и мясу. Оригинальная адаптация классики к восточным вкусам!

Ингредиенты (на 4 порции):

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Телятина на косточке – 300 г

Имбирь свежий – 30 г

Половина перчика чили

Томатная паста – 1 ст. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Петрушка для подачи

Приготовление:

Отварите мясо до полуготовности, выньте и нарежьте кусочками. В бульон добавьте нарезанный картофель, через 10 минут – нарезанную свеклу, морковь, лук, томатную пасту, имбирь и чили.

Варите ещё 15–20 минут до готовности овощей. Затем верните мясо в суп, доведите до кипения, приправьте солью и перцем. Подавайте с нарезанной зеленью.