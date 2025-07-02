Борщ как искусство: пять экзотических рецептов популярного супа
1 июля 2022 года ЮНЕСКО включило «Культуру приготовления борща» в Список нематериального культурного наследия человечества. Теперь борщ – это не просто еда, а всемирное достояние, объединяющее традиции и инновации. «ФедералПресс» собрал пять оригинальных рецептов любимого россиянами супа.
Холодный зеленый борщ со щавелем
Летний вариант, распространенный в Украине и соседних с ней областях. Основа – щавель или шпинат, вареные яйца и свежая зелень. Легкий, освежающий суп, который идеально подходит для жарких дней.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Щавель – 200 г
- Шпинат – 100 г
- Крупные яйца – 4 шт.
- Картофель – 2 средних клубня
- Огурец свежий – 1 шт.
- Зеленый лук, укроп – по 50 г
- Кефир или сметана – 300 мл
- Соль, черный перец – по вкусу
Приготовление:
Отварите картофель в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую и тоже нарежьте. Щавель и шпинат мелко порубите, огурец нарежьте кубиками. Перемешайте в большой миске щавель, шпинат, картофель, яйца, огурец и зелень.
Залейте кефиром или разбавленной сметаной, посолите, поперчите и охладите. Подавайте суп холодным, можно добавить вареную колбасу или курицу.
Запеченный овощной крем–борщ с тыквой
Современный и свежий рецепт: пюре из запеченных свеклы и тыквы, смешанное с йогуртом. Получается бархатистый крем-суп, который можно подавать как горячим, так и холодным. Достойная альтернатива классике!
Ингредиенты (на 4 порции):
- Свекла – 2 шт. (ок. 400 г)
- Тыква (мякоть) – 300 г
- Картофель – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Овощной бульон или вода – 800 мл
- Греческий йогурт – 100 мл
- Соль, черный перец – по вкусу
- Петрушка или укроп для подачи
Приготовление:
Нарежьте свеклу и тыкву крупными кубиками, полейте маслом, запекайте при 200 °C до мягкости (примерно 30 минут). В кастрюле обжарьте лук до прозрачности, добавьте запеченные овощи, картофель и бульон.
Варите 15 минут до готовности, затем пюрируйте блендером до однородной консистенции. Подавайте с ложкой йогурта и рубленой зеленью.
Борщ с уткой конфи и азиатским акцентом
Французский термин «конфи» означает «сохранять» или «заготавливать впрок» с помощью различных консервирующих веществ – таких как соль, уксус, сахар, мед, жир или маринад. В рецепте с уткой-конфи птица теряет часть своей сладости, приобретая глубину и соблазнительные восточные вкусовые оттенки.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Утиные окорочка конфи – 2 шт. (ок. 400 г мяса)
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Утиный жир – 1 ст. л.
- Имбирь свежий – 20 г
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Чили (по вкусу) – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Половина лайма
- Свежая кинза для подачи
Приготовление:
Нарежьте лук, морковь и свеклу. В кастрюле обжарьте на утином жире, предварительно вытопленном из подкожного жира птицы. Добавьте нарезанные картофель и томаты, готовьте 5 минут.
Положите окорочка, имбирь, чили, влейте около 1 л воды (должна покрывать все ингредиенты). Варите 20–25 минут, затем добавьте соевый соус и сок лайма. Подавайте с нарезанной кинзой.
Маринованные яйца в борщевом рассоле
Яйца в рассоле с добавлением свеклы, хрена и укропа. Подаются как закуска к борщу или отдельно.
Ингредиенты (на 6–8 яиц):
- Яйца – 6–8 шт.
- Вода – 500 мл
- Яблочный уксус (5 %) – 100 мл
- Свекла (вареная, натертая) – 100 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 5–6 шт.
- Укроп – несколько веточек
Приготовление:
Отварите яйца вкрутую, очистите. Вскипятите воду с уксусом, солью, сахаром и специями. Добавьте свеклу, варите 5 минут, затем остудите до теплого состояния.
Выложите яйца в банку, залейте маринадом и добавьте укроп. Перед употреблением закуску нужно оставить в холодильнике минимум на сутки.
Борщ с имбирем и перцем
В этом супе встречаются славянские традиции и азиатские специи: имбирь и чили добавляют пикантности классическим овощам и мясу. Оригинальная адаптация классики к восточным вкусам!
Ингредиенты (на 4 порции):
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Телятина на косточке – 300 г
- Имбирь свежий – 30 г
- Половина перчика чили
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Соль, черный перец – по вкусу
- Петрушка для подачи
Приготовление:
Отварите мясо до полуготовности, выньте и нарежьте кусочками. В бульон добавьте нарезанный картофель, через 10 минут – нарезанную свеклу, морковь, лук, томатную пасту, имбирь и чили.
Варите ещё 15–20 минут до готовности овощей. Затем верните мясо в суп, доведите до кипения, приправьте солью и перцем. Подавайте с нарезанной зеленью.