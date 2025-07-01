Греческие блюда на каждый день: десять простых рецептов

Греческая кухня вобрала себя лучшие средиземноморские традиции. Она ценится за свежесть, простоту и яркий вкус и редко кого оставляет равнодушным. Поэтому «‎Рамблер» собрал популярные греческие блюда, которые легко приготовить дома — все ингредиенты легко найти на полках магазинов.

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1. Салат Хориатики (греческий деревенский салат)

Ингредиенты:

помидоры — 3–4 шт.

огурцы — 1–2 шт.

красный лук — 1 шт.

сладкий перец — 1 шт.

маслины — горсть

сыр фета — 150 г

оливковое масло — 2–3 ст. л.

орегано, соль

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте помидоры крупными дольками. Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками. Перец нарежьте полосками, лук — тонкими кольцами. Выложите все в салатник. Добавьте маслины. Сверху положите крупный ломоть феты. Посыпьте орегано и слегка посолите. Полейте оливковым маслом перед подачей.

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2. Дзадзики (греческий йогуртовый соус)

Ингредиенты:

натуральный йогурт — 400 г

огурец — 1 крупный

чеснок — 2–3 зубчика

укроп — по вкусу

оливковое масло — 1–2 ст. л.

соль

Способ приготовления:

Огурец натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Чеснок измельчите или раздавите. Смешайте йогурт, огурец и чеснок. Добавьте мелко нарезанный укроп. Посолите и влейте оливковое масло. Хорошо перемешайте и подавайте охлажденным.

3. Фасолада (греческий фасолевый суп)

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Ингредиенты:

белая фасоль — 200 г

морковь — 2 шт.

лук — 1 шт.

сельдерей — 2 стебля

помидоры — 2–3 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

оливковое масло — 3 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Замочите фасоль на ночь.

Отварите фасоль до полуготовности.

Нарежьте лук, морковь, сельдерей.

Обжарьте их на оливковом масле.

Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту.

Выложите все в кастрюлю с фасолью.

Долейте воды и варите до мягкости фасоли.

Посолите и поперчите по вкусу.

4. Спанакопита (пирог с шпинатом и фетой)

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г

шпинат — 400 г

сыр фета — 200 г

зеленый лук — 1 пучок

укроп — по вкусу

яйцо — 1 шт.

оливковое масло

Способ приготовления:

Шпинат промойте и слегка припустите.

Нарежьте зеленый лук и укроп.

Смешайте шпинат, лук, укроп и раскрошенную фету.

Добавьте взбитое яйцо.

Раскатайте тесто и выложите начинку.

Сверните рулетом или накройте вторым пластом.

Смажьте маслом и запекайте при 180 градусах 30–40 минут.

5. Сувлаки (шашлычки из курицы)

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Ингредиенты:

куриное филе — 500 г

лимонный сок — 2 ст. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

орегано — 1 ч. л.

чеснок — 2 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте кубиками. Смешайте масло, лимонный сок, орегано, чеснок. Замаринуйте мясо минимум на 30 минут. Нанижите на шпажки. Обжарьте на сковороде или гриле до готовности.

6. Бриам (запеченные овощи по-гречески)

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.

баклажан — 1 шт.

кабачок — 1 шт.

помидоры — 3 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

оливковое масло — 4 ст. л.

орегано, соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте все овощи кружочками. Чеснок измельчите. Выложите слоями в форму. Посолите, поперчите, посыпьте орегано. Полейте оливковым маслом. Запекайте при 180 градусах около часа.

7. Лаханоризо (рис с капустой)

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Ингредиенты:

рис — 1 стакан

белокочанная капуста — 500 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

помидоры — 2 шт.

оливковое масло — 3 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту, нарежьте лук и морковь. Обжарьте лук и морковь на масле. Добавьте капусту и тушите десять минут. Добавьте нарезанные помидоры и рис. Влейте воду (примерно два стакана). Посолите и варите до готовности риса.

8. Колокитокефтедес (оладьи из кабачков)

Ингредиенты:

кабачки — 2–3 шт.

лук — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 3–4 ст. л.

укроп, мята — по вкусу

фета — 100 г

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления:

Кабачки натрите и отожмите лишний сок. Лук мелко нарежьте. Смешайте кабачки, лук, яйцо, муку, зелень и раскрошенную фету. Посолите и поперчите. Формируйте оладьи и обжаривайте с двух сторон до румяности.

9. Пита с начинкой (греческий хлеб)

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Ингредиенты:

мука — 500 г

вода — 300 мл

сухие дрожжи — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Растворите дрожжи в теплой воде. Добавьте муку, соль и масло. Замесите мягкое тесто. Дайте подойти час. Разделите на части и раскатайте лепешки. Выпекайте на сухой сковороде или в духовке до румяных пузырей.

10. Лимонад по-гречески

Ингредиенты:

лимоны — 4–5 шт.

вода — 1 л

мед — 2–3 ст. л.

мята — по желанию

Способ приготовления:

Выжмите сок лимонов. Разведите мед в воде. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Подавайте с льдом и мятой.

Даже дома, без особых кулинарных навыков, можно приготовить салаты с маслинами и сыром фета, ароматное мясо с пряностями или запеченные овощи с оливковым маслом. Эти блюда не требуют сложных техник или дорогих продуктов — а в итоге дают насыщенный вкус лета и моря на тарелке. Попробуйте!

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