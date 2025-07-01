Греческие блюда на каждый день: десять простых рецептов
Греческая кухня вобрала себя лучшие средиземноморские традиции. Она ценится за свежесть, простоту и яркий вкус и редко кого оставляет равнодушным. Поэтому «Рамблер» собрал популярные греческие блюда, которые легко приготовить дома — все ингредиенты легко найти на полках магазинов.
1. Салат Хориатики (греческий деревенский салат)
Ингредиенты:
- помидоры — 3–4 шт.
- огурцы — 1–2 шт.
- красный лук — 1 шт.
- сладкий перец — 1 шт.
- маслины — горсть
- сыр фета — 150 г
- оливковое масло — 2–3 ст. л.
- орегано, соль
Способ приготовления:
- Помойте и нарежьте помидоры крупными дольками.
- Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками.
- Перец нарежьте полосками, лук — тонкими кольцами.
- Выложите все в салатник.
- Добавьте маслины.
- Сверху положите крупный ломоть феты.
- Посыпьте орегано и слегка посолите.
- Полейте оливковым маслом перед подачей.
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2. Дзадзики (греческий йогуртовый соус)
Ингредиенты:
- натуральный йогурт — 400 г
- огурец — 1 крупный
- чеснок — 2–3 зубчика
- укроп — по вкусу
- оливковое масло — 1–2 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
- Огурец натрите на крупной терке, слегка отожмите сок.
- Чеснок измельчите или раздавите.
- Смешайте йогурт, огурец и чеснок.
- Добавьте мелко нарезанный укроп.
- Посолите и влейте оливковое масло.
- Хорошо перемешайте и подавайте охлажденным.
3. Фасолада (греческий фасолевый суп)
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Ингредиенты:
- белая фасоль — 200 г
- морковь — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- сельдерей — 2 стебля
- помидоры — 2–3 шт.
- томатная паста — 1 ст. л.
- оливковое масло — 3 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Замочите фасоль на ночь.
- Отварите фасоль до полуготовности.
- Нарежьте лук, морковь, сельдерей.
- Обжарьте их на оливковом масле.
- Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту.
- Выложите все в кастрюлю с фасолью.
- Долейте воды и варите до мягкости фасоли.
- Посолите и поперчите по вкусу.
4. Спанакопита (пирог с шпинатом и фетой)
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г
- шпинат — 400 г
- сыр фета — 200 г
- зеленый лук — 1 пучок
- укроп — по вкусу
- яйцо — 1 шт.
- оливковое масло
Способ приготовления:
- Шпинат промойте и слегка припустите.
- Нарежьте зеленый лук и укроп.
- Смешайте шпинат, лук, укроп и раскрошенную фету.
- Добавьте взбитое яйцо.
- Раскатайте тесто и выложите начинку.
- Сверните рулетом или накройте вторым пластом.
- Смажьте маслом и запекайте при 180 градусах 30–40 минут.
5. Сувлаки (шашлычки из курицы)
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Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г
- лимонный сок — 2 ст. л.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- орегано — 1 ч. л.
- чеснок — 2 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте кубиками.
- Смешайте масло, лимонный сок, орегано, чеснок.
- Замаринуйте мясо минимум на 30 минут.
- Нанижите на шпажки.
- Обжарьте на сковороде или гриле до готовности.
6. Бриам (запеченные овощи по-гречески)
Ингредиенты:
- картофель — 3 шт.
- баклажан — 1 шт.
- кабачок — 1 шт.
- помидоры — 3 шт.
- лук — 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- оливковое масло — 4 ст. л.
- орегано, соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте все овощи кружочками.
- Чеснок измельчите.
- Выложите слоями в форму.
- Посолите, поперчите, посыпьте орегано.
- Полейте оливковым маслом.
- Запекайте при 180 градусах около часа.
7. Лаханоризо (рис с капустой)
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Ингредиенты:
- рис — 1 стакан
- белокочанная капуста — 500 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- помидоры — 2 шт.
- оливковое масло — 3 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Нашинкуйте капусту, нарежьте лук и морковь.
- Обжарьте лук и морковь на масле.
- Добавьте капусту и тушите десять минут.
- Добавьте нарезанные помидоры и рис.
- Влейте воду (примерно два стакана).
- Посолите и варите до готовности риса.
8. Колокитокефтедес (оладьи из кабачков)
Ингредиенты:
- кабачки — 2–3 шт.
- лук — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3–4 ст. л.
- укроп, мята — по вкусу
- фета — 100 г
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Кабачки натрите и отожмите лишний сок.
- Лук мелко нарежьте.
- Смешайте кабачки, лук, яйцо, муку, зелень и раскрошенную фету.
- Посолите и поперчите.
- Формируйте оладьи и обжаривайте с двух сторон до румяности.
9. Пита с начинкой (греческий хлеб)
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Ингредиенты:
- мука — 500 г
- вода — 300 мл
- сухие дрожжи — 1 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
- оливковое масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Растворите дрожжи в теплой воде.
- Добавьте муку, соль и масло.
- Замесите мягкое тесто.
- Дайте подойти час.
- Разделите на части и раскатайте лепешки.
- Выпекайте на сухой сковороде или в духовке до румяных пузырей.
10. Лимонад по-гречески
Ингредиенты:
- лимоны — 4–5 шт.
- вода — 1 л
- мед — 2–3 ст. л.
- мята — по желанию
Способ приготовления:
- Выжмите сок лимонов.
- Разведите мед в воде.
- Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Подавайте с льдом и мятой.
Даже дома, без особых кулинарных навыков, можно приготовить салаты с маслинами и сыром фета, ароматное мясо с пряностями или запеченные овощи с оливковым маслом. Эти блюда не требуют сложных техник или дорогих продуктов — а в итоге дают насыщенный вкус лета и моря на тарелке. Попробуйте!
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