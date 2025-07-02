Молочный коктейль в домашних условиях: 10 лучших рецептов с мороженым, фруктами, кофе, алкоголем

Lenta.ru

Молочные коктейли любят и взрослые, и дети. Вариаций этого густого холодного напитка, почти десерта, множество: готовить молочный коктейль можно с мороженым, а также со свежими или замороженными фруктами. Для вечеринок 18+ есть даже алкогольные варианты. «Лента.ру» делится рецептами вкусных молочных коктейлей.

Десять лучших рецептов молочного коктейля
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Классические рецепты молочного коктейля

Приготовить вкусный молочный коктейль дома так, чтобы он был похож на ресторанный, несложно, отметил в беседе с «Лентой.ру» повар кофейни «КофеБулка» Алексей Парабанько. Для того чтобы в домашних условиях получить вкусный напиток, понадобится блендер или миксер.

1. Советский молочный коктейль

В Советском Союзе для молочного коктейля использовали только цельное молоко и по возможности наиболее свежее — нормализованное не подходило, поскольку от него напиток приобретал вкус масла. Мороженое выбирали только пломбир жирностью 12 процентов, а для дополнительного подслащивания использовали жидкий фруктовый сироп.

Ингредиенты:

  • цельное молоко — 200 миллилитров;
  • пломбир — 2 больших шарика;
  • фруктовый сироп — 10 миллилитров.

Приготовление:

  1. Сначала на дно стакана наливали сироп.
  2. Затем — взбитое промышленным миксером до воздушной массы молоко.
  3. После взбивали подтаявший пломбир и также добавляли в стакан.

2. Молочный коктейль с бананом

Самый простой и быстрый вариант домашнего молочного коктейля — с бананом.

«Отлично подойдут самые спелые бананы, кожура которых начала уже покрываться темными пятнами. Такие — самые мягкие и сладкие», — отметил повар.

Ингредиенты:

  • молоко — 200 миллилитров;
  • спелый банан — 1 штука;
  • ванильное мороженое — 3 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Очистите банан от кожуры.
  2. Положите кусочки банана в блендер вместе с очень холодным молоком и мороженым.
  3. Взбейте смесь до однородности.
  4. Перелейте готовый коктейль в стакан и подавайте охлажденным.

Совет от повара: очищенный банан можно заморозить и достать из морозильной камеры прямо перед приготовлением. В этом случае можно обойтись и без мороженого

3. Молочный коктейль с клубникой

Ингредиенты:

  • молоко — 200 миллилитров;
  • свежая или замороженная клубника — 8-10 ягод;
  • сахарная пудра — по желанию.

Приготовление:

  1. Промойте клубнику и удалите плодоножки.
  2. Нарежьте ягоды крупными кусочками. Можно использовать замороженную клубнику, но тогда ее надо пробить блендером до состояния ледяной крошки.
  3. Сложите нарезанные ягоды в чашу блендера, залейте молоком. Добавьте немного сахара, дозируйте по своему усмотрению. Смешивайте ингредиенты в течение минуты до полной однородности.
  4. Подавайте напиток сразу же, украсив свежей клубничкой сверху.

Когда появился молочный коктейль

Впервые в печати термин «молочный коктейль» или же «милкшейк» использовали в США в 1885 году — интересно, что в то время напиток был исключительно алкогольным и включал в себя молоко, виски и сырые яйца. Через 15 лет в них стали добавлять мороженое, а еще через 30 лет он приобрел уже привычный нам вид и вкус. К 50-м годам минувшего века молочные коктейли с мороженым вышли за пределы закусочных США. Например, этот десерт полюбили советские дети: те, кто застал СССР, до сих пор с ностальгией вспоминают тот самый вкус.

4. Молочный коктейль — мультифрукт

«Молочный коктейль можно готовить с любым вашим любимым фруктом. Я лишь не советую использовать цитрусовые, их сочетание с молоком не всегда предсказуемо: оно может свернуться», — предупредил Парабанько.

Ингредиенты:

  • молоко — 200 миллилитров;
  • свежие фрукты и ягоды (например, малина, киви, персик, яблоко) — примерно 200 граммов;
  • ванильный пломбир — 2 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Фрукты очистите от кожицы, косточек и семян, разрежьте на небольшие куски. Ягоды промойте и обсушите.
  2. Соедините подготовленные фрукты и ягоды с молоком и пломбиром в блендере. По желанию можете добавить ложку меда для сладости.
  3. Измельчите массу до гладкости.
  4. Готовый коктейль перелейте в бокал.

5. Молочный коктейль с белым шоколадом

Ингредиенты:

  • молоко — 200 миллилитров;
  • белый шоколад — 50 граммов;
  • корица молотая — на кончике ножа;
  • сливочное мороженое (ванильное или крем-брюле) — 1 шарик.

Приготовление:

  1. Растопите ломтики белого шоколада на водяной бане или в микроволновой печи. Слегка остудите.
  2. Налейте молоко в высокий стакан и взбейте погружным блендером вместе с растопленным шоколадом и небольшой щепоткой корицы. Для большей густоты и нежности положите один шарик мороженого и снова быстро перемешайте.
  3. Украсьте готовое лакомство тертым шоколадом.

6. Тропический коктейль для вегетарианцев

Ингредиенты:

  • кокосовое молоко — 400 миллилитров;
  • свежий ананас — 200 граммов;
  • манго — 1 штука;
  • листики мяты — пару веточек; кокосовая стружка — для украшения;
  • миндальная или арахисовая паста — чайная ложка.

Приготовление:

  1. Подготовьте очищенный ананас и манго, нарезав небольшими кубиками.
  2. Выложите в чашу блендера фрукты, кокосовое молоко и миндальную пасту.
  3. Можно также положить листья свежей мяты.
  4. Взбейте все ингредиенты в блендере в течение нескольких минут. Разлейте коктейль по стаканам, украсьте кокосовой стружкой и подавайте с соломинкой.

Необычные рецепты молочных коктейлей

1. Клубничный коктейль с розмарином и морской солью

Ингредиенты:

  • молоко — 200 миллилитров;
  • свежая клубника — 150 граммов
  • листья свежего розмарина — 2-3 веточки;
  • мед или тростниковый сахар — по вкусу;
  • щепотка морской соли.

Инструкция:

  1. Промойте клубнику и удалите зеленые хвостики. Нарежьте ее на крупные кусочки.
  2. Отделите листочки розмарина от стеблей.
  3. В чашу блендера выложите клубнику, розмарин, щепотку соли и мед или сахар.
  4. Залейте смесь холодным молоком и измельчите в блендере все вместе до гладкости.
  5. Перелейте коктейль в высокий стакан и украсьте листьями розмарина и половинками клубники.

2. Карамельный латте-милкшейк

Ингредиенты:

  • молоко — 200 миллилитров;
  • эспрессо — 30 миллилитров;
  • карамельный соус — 2 столовые ложки;
  • белый шоколад — 50 граммов;
  • ванильная эссенция — 1 капля;
  • шоколадная крошка для украшения.

Приготовление:

  1. Белый шоколад поломайте мелкими кусочками и растопите их на водяной бане либо в микроволновке короткими импульсами.
  2. Возьмите холодное молоко и вылейте его в чашу блендера. Добавьте топленый шоколад и аккуратно, но быстро взбейте, чтобы шоколад объединился с молоком.
  3. Затем долейте жидкий карамельный соус, холодный эспрессо и капните ванильную эссенцию. Тщательно взбейте смесь до появления пенистой шапочки.
  4. Разлейте коктейль по бокалам и посыпьте сверху шоколадной крошкой.

Алкогольные молочные коктейли

1. «Ирландская ночь»

Ингредиенты:

  • молоко — 200 миллилитров;
  • кофейный ликер — 50 миллилитров;
  • ванильное мороженое — 2 больших шарика;
  • какао-порошок — для украшения.

Приготовление:

  1. В глубокой емкости соедините ледяное молоко и кофейный ликер.
  2. Добавьте шарики ванильного мороженого и взбейте все миксером или блендером до образования густой, но воздушной однородной массы.
  3. Получившийся коктейль перелейте в высокие стаканы и щедро присыпьте какао-порошком.

2. Милкшейк с ромом

Ингредиенты:

  • ледяной эспрессо — 40 миллилитров;
  • ром светлый — 30 миллилитров;
  • молоко — 150 миллилитров;
  • ванильное мороженое — 2 шарика;
  • сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Эспрессо в блендере смешайте с ромом и небольшим количеством сахара (не больше половины чайной ложки).
  2. Добавьте в чашу блендера молоко с большим шариком ванильного мороженого и снова взбейте смесь до воздушности.
  3. Готовую смесь распределите по высоким бокалам и украсьте еще одним шариком мороженого.