Десять лучших рецептов молочного коктейля

Молочные коктейли любят и взрослые, и дети. Вариаций этого густого холодного напитка, почти десерта, множество: готовить молочный коктейль можно с мороженым, а также со свежими или замороженными фруктами. Для вечеринок 18+ есть даже алкогольные варианты. «Лента.ру» делится рецептами вкусных молочных коктейлей.

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Классические рецепты молочного коктейля

Приготовить вкусный молочный коктейль дома так, чтобы он был похож на ресторанный, несложно, отметил в беседе с «Лентой.ру» повар кофейни «КофеБулка» Алексей Парабанько. Для того чтобы в домашних условиях получить вкусный напиток, понадобится блендер или миксер.

1. Советский молочный коктейль

В Советском Союзе для молочного коктейля использовали только цельное молоко и по возможности наиболее свежее — нормализованное не подходило, поскольку от него напиток приобретал вкус масла. Мороженое выбирали только пломбир жирностью 12 процентов, а для дополнительного подслащивания использовали жидкий фруктовый сироп.

Ингредиенты:

цельное молоко — 200 миллилитров;

пломбир — 2 больших шарика;

фруктовый сироп — 10 миллилитров.

Приготовление:

Сначала на дно стакана наливали сироп. Затем — взбитое промышленным миксером до воздушной массы молоко. После взбивали подтаявший пломбир и также добавляли в стакан.

2. Молочный коктейль с бананом

Самый простой и быстрый вариант домашнего молочного коктейля — с бананом.

«Отлично подойдут самые спелые бананы, кожура которых начала уже покрываться темными пятнами. Такие — самые мягкие и сладкие», — отметил повар.

Ингредиенты:

молоко — 200 миллилитров;

спелый банан — 1 штука;

ванильное мороженое — 3 столовые ложки.

Приготовление:

Очистите банан от кожуры. Положите кусочки банана в блендер вместе с очень холодным молоком и мороженым. Взбейте смесь до однородности. Перелейте готовый коктейль в стакан и подавайте охлажденным.

Совет от повара: очищенный банан можно заморозить и достать из морозильной камеры прямо перед приготовлением. В этом случае можно обойтись и без мороженого

3. Молочный коктейль с клубникой

Ингредиенты:

молоко — 200 миллилитров;

свежая или замороженная клубника — 8-10 ягод;

сахарная пудра — по желанию.

Приготовление:

Промойте клубнику и удалите плодоножки. Нарежьте ягоды крупными кусочками. Можно использовать замороженную клубнику, но тогда ее надо пробить блендером до состояния ледяной крошки. Сложите нарезанные ягоды в чашу блендера, залейте молоком. Добавьте немного сахара, дозируйте по своему усмотрению. Смешивайте ингредиенты в течение минуты до полной однородности. Подавайте напиток сразу же, украсив свежей клубничкой сверху.

Когда появился молочный коктейль

Впервые в печати термин «молочный коктейль» или же «милкшейк» использовали в США в 1885 году — интересно, что в то время напиток был исключительно алкогольным и включал в себя молоко, виски и сырые яйца. Через 15 лет в них стали добавлять мороженое, а еще через 30 лет он приобрел уже привычный нам вид и вкус. К 50-м годам минувшего века молочные коктейли с мороженым вышли за пределы закусочных США. Например, этот десерт полюбили советские дети: те, кто застал СССР, до сих пор с ностальгией вспоминают тот самый вкус.

4. Молочный коктейль — мультифрукт

«Молочный коктейль можно готовить с любым вашим любимым фруктом. Я лишь не советую использовать цитрусовые, их сочетание с молоком не всегда предсказуемо: оно может свернуться», — предупредил Парабанько.

Ингредиенты:

молоко — 200 миллилитров;

свежие фрукты и ягоды (например, малина, киви, персик, яблоко) — примерно 200 граммов;

ванильный пломбир — 2 столовые ложки.

Приготовление:

Фрукты очистите от кожицы, косточек и семян, разрежьте на небольшие куски. Ягоды промойте и обсушите. Соедините подготовленные фрукты и ягоды с молоком и пломбиром в блендере. По желанию можете добавить ложку меда для сладости. Измельчите массу до гладкости. Готовый коктейль перелейте в бокал.

5. Молочный коктейль с белым шоколадом

Ингредиенты:

молоко — 200 миллилитров;

белый шоколад — 50 граммов;

корица молотая — на кончике ножа;

сливочное мороженое (ванильное или крем-брюле) — 1 шарик.

Приготовление:

Растопите ломтики белого шоколада на водяной бане или в микроволновой печи. Слегка остудите. Налейте молоко в высокий стакан и взбейте погружным блендером вместе с растопленным шоколадом и небольшой щепоткой корицы. Для большей густоты и нежности положите один шарик мороженого и снова быстро перемешайте. Украсьте готовое лакомство тертым шоколадом.

6. Тропический коктейль для вегетарианцев

Ингредиенты:

кокосовое молоко — 400 миллилитров;

свежий ананас — 200 граммов;

манго — 1 штука;

листики мяты — пару веточек; кокосовая стружка — для украшения;

миндальная или арахисовая паста — чайная ложка.

Приготовление:

Подготовьте очищенный ананас и манго, нарезав небольшими кубиками. Выложите в чашу блендера фрукты, кокосовое молоко и миндальную пасту. Можно также положить листья свежей мяты. Взбейте все ингредиенты в блендере в течение нескольких минут. Разлейте коктейль по стаканам, украсьте кокосовой стружкой и подавайте с соломинкой.

Необычные рецепты молочных коктейлей

1. Клубничный коктейль с розмарином и морской солью

Ингредиенты:

молоко — 200 миллилитров;

свежая клубника — 150 граммов

листья свежего розмарина — 2-3 веточки;

мед или тростниковый сахар — по вкусу;

щепотка морской соли.

Инструкция:

Промойте клубнику и удалите зеленые хвостики. Нарежьте ее на крупные кусочки. Отделите листочки розмарина от стеблей. В чашу блендера выложите клубнику, розмарин, щепотку соли и мед или сахар. Залейте смесь холодным молоком и измельчите в блендере все вместе до гладкости. Перелейте коктейль в высокий стакан и украсьте листьями розмарина и половинками клубники.

2. Карамельный латте-милкшейк

Ингредиенты:

молоко — 200 миллилитров;

эспрессо — 30 миллилитров;

карамельный соус — 2 столовые ложки;

белый шоколад — 50 граммов;

ванильная эссенция — 1 капля;

шоколадная крошка для украшения.

Приготовление:

Белый шоколад поломайте мелкими кусочками и растопите их на водяной бане либо в микроволновке короткими импульсами. Возьмите холодное молоко и вылейте его в чашу блендера. Добавьте топленый шоколад и аккуратно, но быстро взбейте, чтобы шоколад объединился с молоком. Затем долейте жидкий карамельный соус, холодный эспрессо и капните ванильную эссенцию. Тщательно взбейте смесь до появления пенистой шапочки. Разлейте коктейль по бокалам и посыпьте сверху шоколадной крошкой.

Алкогольные молочные коктейли

1. «Ирландская ночь»

Ингредиенты:

молоко — 200 миллилитров;

кофейный ликер — 50 миллилитров;

ванильное мороженое — 2 больших шарика;

какао-порошок — для украшения.

Приготовление:

В глубокой емкости соедините ледяное молоко и кофейный ликер. Добавьте шарики ванильного мороженого и взбейте все миксером или блендером до образования густой, но воздушной однородной массы. Получившийся коктейль перелейте в высокие стаканы и щедро присыпьте какао-порошком.

2. Милкшейк с ромом

Ингредиенты:

ледяной эспрессо — 40 миллилитров;

ром светлый — 30 миллилитров;

молоко — 150 миллилитров;

ванильное мороженое — 2 шарика;

сахар — по вкусу.

Способ приготовления: