Десять лучших рецептов молочного коктейля

Молочный коктейль в домашних условиях: 10 лучших рецептов с мороженым, фруктами, кофе, алкоголем
Молочные коктейли любят и взрослые, и дети. Вариаций этого густого холодного напитка, почти десерта, множество: готовить молочный коктейль можно с мороженым, а также со свежими или замороженными фруктами. Для вечеринок 18+ есть даже алкогольные варианты. «Лента.ру» делится рецептами вкусных молочных коктейлей.
Классические рецепты молочного коктейля
Приготовить вкусный молочный коктейль дома так, чтобы он был похож на ресторанный, несложно, отметил в беседе с «Лентой.ру» повар кофейни «КофеБулка» Алексей Парабанько. Для того чтобы в домашних условиях получить вкусный напиток, понадобится блендер или миксер.
1. Советский молочный коктейль
В Советском Союзе для молочного коктейля использовали только цельное молоко и по возможности наиболее свежее — нормализованное не подходило, поскольку от него напиток приобретал вкус масла. Мороженое выбирали только пломбир жирностью 12 процентов, а для дополнительного подслащивания использовали жидкий фруктовый сироп.
Ингредиенты:
- цельное молоко — 200 миллилитров;
- пломбир — 2 больших шарика;
- фруктовый сироп — 10 миллилитров.
Приготовление:
- Сначала на дно стакана наливали сироп.
- Затем — взбитое промышленным миксером до воздушной массы молоко.
- После взбивали подтаявший пломбир и также добавляли в стакан.
2. Молочный коктейль с бананом
Самый простой и быстрый вариант домашнего молочного коктейля — с бананом.
«Отлично подойдут самые спелые бананы, кожура которых начала уже покрываться темными пятнами. Такие — самые мягкие и сладкие», — отметил повар.
Ингредиенты:
- молоко — 200 миллилитров;
- спелый банан — 1 штука;
- ванильное мороженое — 3 столовые ложки.
Приготовление:
- Очистите банан от кожуры.
- Положите кусочки банана в блендер вместе с очень холодным молоком и мороженым.
- Взбейте смесь до однородности.
- Перелейте готовый коктейль в стакан и подавайте охлажденным.
Совет от повара: очищенный банан можно заморозить и достать из морозильной камеры прямо перед приготовлением. В этом случае можно обойтись и без мороженого
3. Молочный коктейль с клубникой
Ингредиенты:
- молоко — 200 миллилитров;
- свежая или замороженная клубника — 8-10 ягод;
- сахарная пудра — по желанию.
Приготовление:
- Промойте клубнику и удалите плодоножки.
- Нарежьте ягоды крупными кусочками. Можно использовать замороженную клубнику, но тогда ее надо пробить блендером до состояния ледяной крошки.
- Сложите нарезанные ягоды в чашу блендера, залейте молоком. Добавьте немного сахара, дозируйте по своему усмотрению. Смешивайте ингредиенты в течение минуты до полной однородности.
- Подавайте напиток сразу же, украсив свежей клубничкой сверху.
Когда появился молочный коктейль
Впервые в печати термин «молочный коктейль» или же «милкшейк» использовали в США в 1885 году — интересно, что в то время напиток был исключительно алкогольным и включал в себя молоко, виски и сырые яйца. Через 15 лет в них стали добавлять мороженое, а еще через 30 лет он приобрел уже привычный нам вид и вкус. К 50-м годам минувшего века молочные коктейли с мороженым вышли за пределы закусочных США. Например, этот десерт полюбили советские дети: те, кто застал СССР, до сих пор с ностальгией вспоминают тот самый вкус.
4. Молочный коктейль — мультифрукт
«Молочный коктейль можно готовить с любым вашим любимым фруктом. Я лишь не советую использовать цитрусовые, их сочетание с молоком не всегда предсказуемо: оно может свернуться», — предупредил Парабанько.
Ингредиенты:
- молоко — 200 миллилитров;
- свежие фрукты и ягоды (например, малина, киви, персик, яблоко) — примерно 200 граммов;
- ванильный пломбир — 2 столовые ложки.
Приготовление:
- Фрукты очистите от кожицы, косточек и семян, разрежьте на небольшие куски. Ягоды промойте и обсушите.
- Соедините подготовленные фрукты и ягоды с молоком и пломбиром в блендере. По желанию можете добавить ложку меда для сладости.
- Измельчите массу до гладкости.
- Готовый коктейль перелейте в бокал.
5. Молочный коктейль с белым шоколадом
Ингредиенты:
- молоко — 200 миллилитров;
- белый шоколад — 50 граммов;
- корица молотая — на кончике ножа;
- сливочное мороженое (ванильное или крем-брюле) — 1 шарик.
Приготовление:
- Растопите ломтики белого шоколада на водяной бане или в микроволновой печи. Слегка остудите.
- Налейте молоко в высокий стакан и взбейте погружным блендером вместе с растопленным шоколадом и небольшой щепоткой корицы. Для большей густоты и нежности положите один шарик мороженого и снова быстро перемешайте.
- Украсьте готовое лакомство тертым шоколадом.
6. Тропический коктейль для вегетарианцев
Ингредиенты:
- кокосовое молоко — 400 миллилитров;
- свежий ананас — 200 граммов;
- манго — 1 штука;
- листики мяты — пару веточек; кокосовая стружка — для украшения;
- миндальная или арахисовая паста — чайная ложка.
Приготовление:
- Подготовьте очищенный ананас и манго, нарезав небольшими кубиками.
- Выложите в чашу блендера фрукты, кокосовое молоко и миндальную пасту.
- Можно также положить листья свежей мяты.
- Взбейте все ингредиенты в блендере в течение нескольких минут. Разлейте коктейль по стаканам, украсьте кокосовой стружкой и подавайте с соломинкой.
Необычные рецепты молочных коктейлей
1. Клубничный коктейль с розмарином и морской солью
Ингредиенты:
- молоко — 200 миллилитров;
- свежая клубника — 150 граммов
- листья свежего розмарина — 2-3 веточки;
- мед или тростниковый сахар — по вкусу;
- щепотка морской соли.
Инструкция:
- Промойте клубнику и удалите зеленые хвостики. Нарежьте ее на крупные кусочки.
- Отделите листочки розмарина от стеблей.
- В чашу блендера выложите клубнику, розмарин, щепотку соли и мед или сахар.
- Залейте смесь холодным молоком и измельчите в блендере все вместе до гладкости.
- Перелейте коктейль в высокий стакан и украсьте листьями розмарина и половинками клубники.
2. Карамельный латте-милкшейк
Ингредиенты:
- молоко — 200 миллилитров;
- эспрессо — 30 миллилитров;
- карамельный соус — 2 столовые ложки;
- белый шоколад — 50 граммов;
- ванильная эссенция — 1 капля;
- шоколадная крошка для украшения.
Приготовление:
- Белый шоколад поломайте мелкими кусочками и растопите их на водяной бане либо в микроволновке короткими импульсами.
- Возьмите холодное молоко и вылейте его в чашу блендера. Добавьте топленый шоколад и аккуратно, но быстро взбейте, чтобы шоколад объединился с молоком.
- Затем долейте жидкий карамельный соус, холодный эспрессо и капните ванильную эссенцию. Тщательно взбейте смесь до появления пенистой шапочки.
- Разлейте коктейль по бокалам и посыпьте сверху шоколадной крошкой.
Алкогольные молочные коктейли
1. «Ирландская ночь»
Ингредиенты:
- молоко — 200 миллилитров;
- кофейный ликер — 50 миллилитров;
- ванильное мороженое — 2 больших шарика;
- какао-порошок — для украшения.
Приготовление:
- В глубокой емкости соедините ледяное молоко и кофейный ликер.
- Добавьте шарики ванильного мороженого и взбейте все миксером или блендером до образования густой, но воздушной однородной массы.
- Получившийся коктейль перелейте в высокие стаканы и щедро присыпьте какао-порошком.
2. Милкшейк с ромом
Ингредиенты:
- ледяной эспрессо — 40 миллилитров;
- ром светлый — 30 миллилитров;
- молоко — 150 миллилитров;
- ванильное мороженое — 2 шарика;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
- Эспрессо в блендере смешайте с ромом и небольшим количеством сахара (не больше половины чайной ложки).
- Добавьте в чашу блендера молоко с большим шариком ванильного мороженого и снова взбейте смесь до воздушности.
- Готовую смесь распределите по высоким бокалам и украсьте еще одним шариком мороженого.