Выяснено, из чего на самом деле состоят протеиновые батончики

Доказано: многие протеиновые батончики содержат некачественный белок
Недавняя научная статья ставит под сомнение пищевую ценность протеиновых батончиков. Учёные обнаружили, что многие из более чем 1600 протестированных батончиков не содержали необходимое количество белка. Кроме того, белок в них был не лучшего качества, что сказывается на его усвоении.
В рамках нового исследования специалисты использовали информацию из онлайн-базы данных, созданной потребителями, OpenFoodFacts.org. В целом они проанализировали список из примерно 4600 протеиновых батончиков. Далее они разделили эти батончики на группы в зависимости от типа белка: только растительный белок (гороховый и рисовый), только животный белок (молочный), смесь молочного, яичного и соевого белка, смесь молока, коллагена и соевого белка. После этого учёные пропустили батончики через пищеварительную симуляцию под названием Infogest, чтобы узнать аминокислотный состав продуктов и количество усваиваемого белка.
По итогам эксперимента учёные пришли к двум выводам. Во-первых, большинство батончиков не содержало много белка: 81% батончиков получали не менее 20% своих калорий из белка, а 19% — нет.
Во-вторых, усвояемость некоторых белков в батончиках была низкой. Этот показатель сильно варьировался от 47% до 81%. Причём некоторые из продуктов с более низкими показателями содержали животный белок или сою, то есть высококачественные и полноценные белки.