Еда без хлопот. Почему россияне все чаще покупают готовые блюда?

В России культура потребления готовой еды имеет давнюю историю. По словам доцента кафедры пищевой безопасности университета Росбиотех Натальи Фоменко, уже в конце 1950-х годов советские люди покупали готовые котлеты, сырники, запеканки в столовой.

"Например, в 1956 году в Ленинграде заработали четыре магазина по продаже кулинарных изделий. В городе существовало 140 буфетов без продавца, 290 столовых самообслуживания, половина из них наладила отпуск обедов на дом, блюда даже заказывали по телефону", — рассказывает она.

Эксперт отмечает, что на рынок готовой еды Россия зашла раньше многих других европейских стран, и возможностей сейчас стало больше: доставки еды и кулинарии работают по всей стране, а упаковку с готовым обедом можно купить даже в мини-маркете. Они закрыты в герметичную упаковку и соответствуют требованиям, предъявляемым к безопасности продукции.

Привычка готовить "на глаз"

Фоменко считает, что ретейлеры, которые предлагают готовую еду, конкурируют с ресторанами, кафе и специализированными магазинами кулинарии с 2010-х годов. Интерес потребителей к готовой еде связан с увеличением темпа жизни россиян, которые допоздна работают и не имеют времени приготовить полноценный обед дома. Более того, для тех, кто живет один, готовить кастрюлями невыгодно: человек не успевает доесть, продукты приходится выбрасывать.

"Привычка готовить "на глаз" мешает, так как человек не может рассчитать, сколько можно съесть за 1–2 раза и сколько надо приготовить. Это приводит к тому, что он тратит время на готовку после работы, а потом ощущает тяжесть в животе от переедания. Регулярные плотные ужины приводят к лишнему весу", — отмечает Фоменко.

По ее словам, готовая еда не только экономит время, затрачиваемое на приготовление пищи, — регулярное употребление в пищу готовых обедов позволяет разнообразно питаться, контролировать размер порции и рассчитывать калории.

Есть нюансы

Но, как отмечает эксперт, у питания обедами из упаковки есть некоторые особенности: вместе с ними человек употребляет в пищу лишние консерванты.

"Любое готовое блюдо, приготовленное в домашних или ресторанных условиях без специальной обработки, является скоропортящимся продуктом. При стандартной температуре хранения (+4±2 °C) сроки его годности малы и в зависимости от состава варьируются от 6–12 часов (для салатов, некоторых гарниров) до 48–72 часов (для термически обработанных блюд)", — поясняет собеседница агентства.

Фоменко подчеркивает, что для реализации в розничных сетях, где требуется запас времени на логистику и продажу, такие сроки неприемлемы, поэтому производители применяют промышленные технологии для обеспечения микробиологической безопасности и продления сроков хранения.

Методы продления сроков годности

Упаковка в модифицированную газовую среду (МГС) — одна из самых распространенных технологий.

"Обычный воздух, содержащий кислород, из контейнера удаляется и заменяется специально подобранной смесью инертных газов (чаще всего азота и диоксида углерода). Это резко замедляет окислительные процессы (порчу жиров, разрушение витаминов) и подавляет рост аэробных бактерий и плесени, позволяя продукту дольше оставаться свежим и безопасным", — рассказывает Фоменко.

Для продления срока годности также применяют пищевые консерванты. Используются разрешенные добавки, такие как сорбиновая или бензойная кислота и их соли для подавления роста плесени и дрожжей.

Еще одним методом является обработка высоким давлением (High Pressure Processing, HPP).

"Нетермический метод пастеризации — такое воздействие уничтожает патогенные микроорганизмы (сальмонеллу, листерию, кишечную палочку) и плесень, но при этом практически не влияет на витамины, вкус, цвет и текстуру продукта, в отличие от термической обработки", — рассказывает Фоменко.

Осознанный выбор

Эксперт признает, что домашнюю еду, которая готовится на два-три дня, можно считать более полезной, ведь человек сам знает, какие продукты он брал для приготовления. Но для этого на неделе необходимо выделять два вечера на приготовление пищи.

"В разогревании готовых первых и вторых блюд нет ничего опасного, если их съедать вовремя. А вот салаты из свежих овощей и фруктов, приготовленные дома, лучше съедать в первый же день", — рекомендует Фоменко.

При этом она подчеркивает, что с точки зрения выбора между заведениями общепита и домашней едой стоит отдавать предпочтение домашней кухне.

"В кафе, ресторанах и столовых не всегда возможно проверить качество еды, но есть признаки, которые могут указывать на ее низкое качество. Например, заветренные блюда, мелко нарезанная еда, где могут развиваться микробы, стейк с большим количеством соуса и специй, которые маскируют несвежее мясо", — поясняет она.

Фоменко отмечает, что покупка готовой еды — сегодня мировая тенденция.