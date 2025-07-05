Творожные чудеса: три рецепта, которые заменят на завтрак яичницу

Творог – идеальный продукт для быстрых и вкусных завтраков. Собрали для вас небанальные рецепты, которые порадуют всю семью. Автор канала «Розовый баклажан» поделилась тремя рецептами, для каждого из которых нужны не так много ингредиентов. Первый из них — творожные лодочки. Это гибрид сырников и яичницы в необычной подаче. Смешайте 300 г творога, два белка, 80 г муки, четверть ч. л. соли и 100 г тертого сыра (остальное оставьте для посыпки). Разделите массу на две части, сформируйте лодочки на промасленной тарелке. Обжарьте на сковороде по три минуты с каждой стороны без крышки. Сделайте углубление, влейте желток, посыпьте сыром и подержите под крышкой две минуты.

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Второй рецепт: творожные плюшки со сливами. Они идеально подойдут к чаю, ведь они очень нежные и слегка сладкие. Замесите тесто: 360 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 130 г муки и половина ч. л. разрыхлителя. Раскатайте в пласт (1 см), вырежьте кружки, сделайте углубления. Наполните дольками слив (350 г), посыпьте смесью сахара (1 ст. л.), ванилина (8 г) и корицы (половина ч. л.). Выпекайте 20 минут при 190-200 градусах.

Творожные хачапури готовятся без дрожжей, но с тягучей сырной начинкой. Для теста нужны 300 г творога, 2 яйца, 1 ст. л. сахара, половина ч. л. соли, 4 ст. л. масла, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки 200 г творога, 200 г тертого сыра, зелень, 60 г сливочного масла, соль, перец.

Разделите тесто на восемь частей, раскатайте, выложите начинку, слепите лодочки. Смажьте яйцом, посыпте сыром, выпекайте 25 минут при 180 градусах. Лучше всего есть горячими – сыр будет тянуться, как в настоящих хачапури.

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