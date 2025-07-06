Назван самый безопасный черный краситель для пищи

Во многих российских ресторанах стало популярным тесто черного цвета. Шеф-повар Олег Чакрян заявил, что самым безопасным красителем для таких продуктов считается древесный или активированный пищевой уголь, передает РИА «Новости.

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По его словам, синтетические и химические красители, а тем более сажа опасны для здоровья. Такие красители запрещены. «Синтетика нередко вызывает аллергические и печеночные реакции, а в саже могут содержаться остатки тяжелых металлов, у нее непищевой статус, отметил Чакрян.

Пищевой уголь и чернила каракатицы являются полезным и безопасным черным красителем, подчеркнул эксперт.

«Тесто с углем по своим качествам получается более легким, не окрашивает, но способствует улучшению пищеварения, которое так необходимо при употреблении мучных изделий, заявил шеф-повар. Чакрян добавил, что уголь действует как сорбент, облегчая пищеварительный процесс. Также, по его словам, уголь помогает организму преодолевать негативное воздействие алкоголя.

Чернила каракатицы из-за рыбного аромата подходят для ограниченного числа рецептов. Олег Чакрян сообщил, что вещество обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами, также среди доказанных свойств с учетом специальных лекарственных доз «адсорбция тяжелых металлов и противоопухолевая активность, которые положительно влияют на организм человека. Вместе с тем чернила каракатицы могут являться для некоторых потребителей аллергеном.

Узнать, какой черный краситель был использован в блюде, можно, изучив открытый состав или спросив у официанта, отметил Олег Чакрян.