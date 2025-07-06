Что предпочитают есть россияне летом

Летом наше меню естественным образом меняется: в жару хочется легких и освежающих блюд. Тяжелая и жирная пища уступает место хрустящим салатам, прохладным супам и сочным сезонным овощам, которые не оставляют ощущения тяжести. Медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, что россияне готовят в летний период чаще всего.

© Unsplash

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, наваристые борщи и супы уступают место свежим, сочным и прохладным блюдам. Летом важнее сохранить бодрость и получить максимум витаминов без лишней тяжести в желудке. По данным медиаплатформы, в жаркое время россияне чаще всего просматривают рецепты холодных супов: окрошки с различной заправкой, гаспачо, похлебки из щавеля и не только. Это не просто гастрономические предпочтения, а практичная адаптация к жаре, поск ольку супы одновременно утоляют голод и помогают охладиться.

Летом мы интуитивно выбираем еду из свежих сезонных продуктов, которые не требуют длительной термической обработки — чтобы не стоять у раскаленной плиты. Поэтому салаты становятся главным блюдом в рационе. Среди ингредиентов обычно хрустящие огурцы, сладкие помидоры, нежная руккола и ароматный базилик — все это не требует приготовления перед добавлением в блюдо. Их смешивают с сыром, яйцами или диетической ветчиной, заправляют оливковым маслом и лимонным соком — просто, быстро и вкусно.

Сезонность прослеживается и в освежающих напитках. Россияне их готовят на основе фруктов и ягод: клубники, груш, винограда, смородины и ежевики. Так, лидером по просмотрам на Food.ru стали рецепты летних компотов. Популярны также среди популярных напитков лимонады, смузи и айс-кофе.

Чаще всего рецепты легких и летних блюд смотрели жители пяти городов. Москвичи оказались самыми активными пользователями: они просмотрели рецепты летних блюд более 30 тысяч раз. На втором месте Санкт-Петербург с почти 13 тысячами просмотров, затем идут Нижний Новгород (6,4 тысячи), Екатеринбург (5 тысяч) и Челябинск (4,8 тысячи).

Хотя москвичи проявляют наибольший интерес к летним рецептам, пищевые тренды едины для всей страны. В летнем меню россиян обязательно присутствуют охлаждающие супы и напитки, а также салаты со свежими овощами. Это свидетельствует о том, что жители осознанно выбирают сезонные продукты, ценят удобство приготовления и наслаждаются ощущением легкости после еды.