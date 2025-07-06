На прилавках столичных ярмарок появились первые лисички

На прилавках московских ярмарок появились лисички — один из самых популярных сезонных продуктов. Эти полезные дикорастущие грибы везут в столицу из разных регионов России — Владимирской, Тамбовской, Липецкой и Рязанской областей, — где их собирают на лесных опушках. Если погода летом дождливая, грибник за один день может собрать около 70 килограммов.

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Лисички практически не бывают червивыми, потому что в них содержатся хитинманноза и бета-глюкан — особые вещества, которые уничтожают вредителей. Это выгодно выделяет их среди других грибов.

Несколько простых советов о том, как выбрать свежие грибы, дал участник ярмарок Александр Пехотин: «Стоит обратить внимание на цвет лисичек: он должен быть однородным, а срез гриба не должен быть темным. Если ножка и края шляпки выглядят сухими, лучше его не брать».

После покупки лисички нужно промыть. Затем их следует либо сразу приготовить, либо заморозить или высушить для длительного хранения. Эти грибы хороши в жареном, тушеном и маринованном виде, отлично сочетаются с луком, сметаной, зеленью и чесноком. Лисички добавляют в супы, соусы, пасту, ризотто или просто подают как гарнир.

Поставщики и участники ярмарок гарантируют качество и свежесть товаров, а специалисты столичной государственной ветеринарной службы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок. В ярмарочных павильонах есть все необходимое торговое и холодильное оборудование. Их размещают недалеко от станций метро и в других многолюдных местах.

Продукты на ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Как сообщил Сергей Собянин, с начала 2025 года ярмарки выходного дня посетили уже два миллиона человек.

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