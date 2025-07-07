Что приготовить на углях кроме шашлыков: идеи для вкусного пикника

Шашлык — классика любого пикника, но угли открывают куда больше возможностей. На открытом огне можно готовить овощи, рыбу, сыр, фрукты и даже хлеб. «‎Рамблер» расскажет, что стоит взять с собой и как приготовить необычные блюда на углях, чтобы удивить гостей и порадовать себя новым вкусом.

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1. Овощи на решетке

Баклажаны, кабачки, сладкий перец, томаты прекрасно прожариваются на углях.

Нарежьте овощи толстыми ломтями. Слегка посолите и смажьте растительным маслом. Выложите на решетку и обжаривайте по три–пять минут с каждой стороны. Можно посыпать рубленой зеленью и сбрызнуть лимонным соком перед подачей.

2. Кукуруза в початках

Отличный вариант гарнира на углях.

Очистите початки от верхних листьев, оставив несколько слоев для защиты. Замочите кукурузу в воде на 10–15 минут. Запекайте на углях 20–25 минут, переворачивая. Горячую кукурузу смажьте сливочным маслом и посолите.

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3. Рыба на мангале

Форель, скумбрия или карась подходят идеально.

Очистите и выпотрошите рыбу. Натрите солью, перцем, чесноком и травами. Выложите на решетку или заверните в фольгу. Запекайте над углями по пять–семь минут с каждой стороны.

4. Сыр на гриле

Подойдут сулугуни, адыгейский или халуми.

Нарежьте сыр брусками. Слегка смажьте маслом, чтобы не прилипал. Обжаривайте на решетке до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте с зеленью или соусом.

5. Фрукты на углях

Персики, яблоки, ананасы раскрываются на огне по-новому.

Нарежьте крупными дольками. При желании слегка посыпьте сахаром или медом. Обжаривайте по паре минут до карамельной корочки. Можно подать с мороженым или йогуртом.

6. Куриные крылышки или бедра

Готовить проще простого.

Замаринуйте мясо в специях, соевом соусе, меде и чесноке Выложите на решетку. Обжаривайте по семь–десять минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте с овощами или лепешками.

7. Картофель в углях

Классический рецепт с дымком.

Тщательно вымойте клубни. Наколите вилкой в нескольких местах. Обваляйте в соли и заверните в фольгу. Запекайте прямо в углях 30–40 минут. Готовый картофель подайте с маслом и зеленью.

8. Колбаски или сосиски

Быстрая закуска на огне.

Выбирайте натуральные колбаски без искусственных оболочек. Просто обжаривайте на решетке по пять–семь минут. Подавайте с горчицей, соусом или свежим хлебом.

9. Лепешки на мангале

Можно приготовить даже хлеб.

Замесите тесто из муки, воды, соли и масла. Разделите на порции и раскатайте. Выложите на решетку и обжаривайте до золотистой корочки. Горячие лепешки подайте с соусом или овощами.

10. Шампиньоны на шампурах

Простой и ароматный гарнир.

Нанизайте целые шампиньоны на шампуры. Слегка смажьте маслом и посолите. Обжаривайте на углях по пять–семь минут, периодически переворачивая. Подайте с зеленью или сырным соусом.

Так, на углях можно приготовить десятки блюд, раскрывая новые вкусы привычных продуктов. Экспериментируйте, добавляйте специи, сочетайте ингредиенты — и ваши пикники за городом станут еще вкуснее и разнообразнее.

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