Что приготовить на углях кроме шашлыков: идеи для вкусного пикника
Шашлык — классика любого пикника, но угли открывают куда больше возможностей. На открытом огне можно готовить овощи, рыбу, сыр, фрукты и даже хлеб. «Рамблер» расскажет, что стоит взять с собой и как приготовить необычные блюда на углях, чтобы удивить гостей и порадовать себя новым вкусом.
1. Овощи на решетке
Баклажаны, кабачки, сладкий перец, томаты прекрасно прожариваются на углях.
- Нарежьте овощи толстыми ломтями.
- Слегка посолите и смажьте растительным маслом.
- Выложите на решетку и обжаривайте по три–пять минут с каждой стороны.
- Можно посыпать рубленой зеленью и сбрызнуть лимонным соком перед подачей.
2. Кукуруза в початках
Отличный вариант гарнира на углях.
- Очистите початки от верхних листьев, оставив несколько слоев для защиты.
- Замочите кукурузу в воде на 10–15 минут.
- Запекайте на углях 20–25 минут, переворачивая.
- Горячую кукурузу смажьте сливочным маслом и посолите.
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3. Рыба на мангале
Форель, скумбрия или карась подходят идеально.
- Очистите и выпотрошите рыбу.
- Натрите солью, перцем, чесноком и травами.
- Выложите на решетку или заверните в фольгу.
- Запекайте над углями по пять–семь минут с каждой стороны.
4. Сыр на гриле
Подойдут сулугуни, адыгейский или халуми.
- Нарежьте сыр брусками.
- Слегка смажьте маслом, чтобы не прилипал.
- Обжаривайте на решетке до золотистой корочки с двух сторон.
- Подавайте с зеленью или соусом.
5. Фрукты на углях
Персики, яблоки, ананасы раскрываются на огне по-новому.
- Нарежьте крупными дольками.
- При желании слегка посыпьте сахаром или медом.
- Обжаривайте по паре минут до карамельной корочки.
- Можно подать с мороженым или йогуртом.
6. Куриные крылышки или бедра
Готовить проще простого.
- Замаринуйте мясо в специях, соевом соусе, меде и чесноке
- Выложите на решетку.
- Обжаривайте по семь–десять минут с каждой стороны до румяной корочки.
- Подавайте с овощами или лепешками.
7. Картофель в углях
Классический рецепт с дымком.
- Тщательно вымойте клубни.
- Наколите вилкой в нескольких местах.
- Обваляйте в соли и заверните в фольгу.
- Запекайте прямо в углях 30–40 минут.
- Готовый картофель подайте с маслом и зеленью.
8. Колбаски или сосиски
Быстрая закуска на огне.
- Выбирайте натуральные колбаски без искусственных оболочек.
- Просто обжаривайте на решетке по пять–семь минут.
- Подавайте с горчицей, соусом или свежим хлебом.
9. Лепешки на мангале
Можно приготовить даже хлеб.
- Замесите тесто из муки, воды, соли и масла.
- Разделите на порции и раскатайте.
- Выложите на решетку и обжаривайте до золотистой корочки.
- Горячие лепешки подайте с соусом или овощами.
10. Шампиньоны на шампурах
Простой и ароматный гарнир.
- Нанизайте целые шампиньоны на шампуры.
- Слегка смажьте маслом и посолите.
- Обжаривайте на углях по пять–семь минут, периодически переворачивая.
- Подайте с зеленью или сырным соусом.
Так, на углях можно приготовить десятки блюд, раскрывая новые вкусы привычных продуктов. Экспериментируйте, добавляйте специи, сочетайте ингредиенты — и ваши пикники за городом станут еще вкуснее и разнообразнее.
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