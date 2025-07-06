Шесть холодных супов-пюре для летнего рациона

Суп — невероятно полезное блюдо. Но часто это весьма калорийный продукт, а летом хочется чего-то легкого, но питательного и вкусного. На помощь приходят супы-пюре. И хоть нынешний сезон пока не балует нас знойной жарой, это не повод отказываться от полезного блюда. Мы собрали рецепты вкуснейших холодных супов-пюре, которые можно приготовить в любую погоду.

Суп-пюре из кабачков и фисташек

Ингредиенты:

Молодые кабачки или цукини — 1 кг.

Жирные сливки — 200 мл.

Шпинат — 2 большие горсти.

Фисташки — 50 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Базилик — 5 веточек.

Сок одного лимона.

Оливковое масло — по вкусу.

Черный перец, соль — по вкусу.

Приготовление:

Удалите кожицу и семена у кабачков, нарежьте на куски. Положите кабачки, фисташки, шпинат, лук, чеснок и листья базилика в блендер. Измельчите до однородности. Влейте сливки и лимонный сок, добавьте соль, перец. Если суп слишком густой, добавьте немного холодной воды. Перемешайте суп и уберите в холодильник на 2 часа.

Огуречный суп-пюре

Ингредиенты:

Огурцы — 700 г.

Сливочный сыр — 400 г.

Сливки 10% — 1 ½ стакана.

Укроп — 1 пучок.

Чеснок — 3 зубчика.

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Огурцы нарежьте на куски и измельчите в блендере. Мелко нарежьте зелень, положите в огуречную массу, выдавите чеснок и снова пробейте в блендере. Перемешайте сыр и сливки, посолите, соедините с огуречной массой и тщательно перемешайте. Готовый суп поставьте в холодильник на 2 часа.

Суп-пюре из авокадо

Ингредиенты:

Овощной бульон — 300 мл.

Авокадо — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Лайм — 1 шт.

Сметана — 4 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик.

Кинза — 4 веточки.

Мята — 4 веточки.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Грецкие орехи — 50 г.

Приготовление:

Измельчите лук, чеснок и зелень. Поместите в блендер вместе с мякотью авокадо. Добавьте лимонный сок, бульон и пробейте в блендере. Лайм разрежьте пополам и отожмите сок, добавьте его в сметану и перемешайте. Охлажденный суп-пюре разлейте по тарелкам, добавьте ложку сметаны с лаймом и измельченные грецкие орехи.

Суп-пюре из дыни

Ингредиенты:

Дыня — 1 шт.

Белое сухое вино — 50 мл.

Сахар — 50 г.

Сок половины лимона.

Базилик — 1 пучок.

Лед — по вкусу.

Приготовление:

Сахар высыпьте в кастрюлю, залейте 120 мл воды и подогрейте, чтобы он растворился. Снимите с огня. Дыню разрежьте пополам, удалите семена, мякоть поместите в блендер. К дыне добавьте сахарный сироп, вино, базилик и лед. Хорошо взбейте до состояния пюре. Добавьте лимонный сок. Готовый суп можно украсить базиликом.

Клубничный гаспачо

Ингредиенты:

Помидоры — 3 шт.

Клубника — 400 г.

Огурец — 1 шт.

Красный болгарский перец — 1 шт.

Базилик — 2 веточки.

Масло оливковое — 3 ст. л.

Лимон — 0,5 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Огурец нарежьте кружочками, из перца удалите семена и разрежьте на части, с помидор удалите кожицу и нарежьте кубиками, клубнику разрежьте пополам. Поместите все в блендер, добавьте базилик, соль и взбейте до однородности. Затем добавьте лимонный сок и оливковое масло и еще раз пробейте. Для любителей остренького можно добавить чеснок и немного соуса Табаско. Уберите суп в холодильник на 2 часа.

Томатный суп с миндальным молоком

Ингредиенты:

Помидоры свежие или в собственном соку — 800 г.

Овощной бульон — 150 мл.

Миндальное молоко (или другое ореховое, или сливки 10%) — 100 мл.

Лук-порей — 150 г.

Розмарин — 2 веточки.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Перец черный, соль — по вкусу.

Приготовление:

Очистите помидоры от кожицы и разрежьте на части, лук порежьте кольцами. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и высыпьте порезанный лук и розмарин, обжарьте 1—2 минуты на небольшом огне. Затем выложите помидоры вместе со всем соком, влейте бульон, добавьте соль и перец. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Достаньте веточки розмарина и измельчить суп блендером до однородности. Влейте миндальное молоко и прогрейте еще несколько минут. Готовый суп уберите в холодильник на несколько часов.