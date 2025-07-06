Шесть холодных супов-пюре для летнего рациона

Освежающее меню: 6 холодных супов-пюре для летнего рациона
Суп — невероятно полезное блюдо. Но часто это весьма калорийный продукт, а летом хочется чего-то легкого, но питательного и вкусного. На помощь приходят супы-пюре. И хоть нынешний сезон пока не балует нас знойной жарой, это не повод отказываться от полезного блюда. Мы собрали рецепты вкуснейших холодных супов-пюре, которые можно приготовить в любую погоду.
Суп-пюре из кабачков и фисташек
Ингредиенты:
- Молодые кабачки или цукини — 1 кг.
- Жирные сливки — 200 мл.
- Шпинат — 2 большие горсти.
- Фисташки — 50 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Базилик — 5 веточек.
- Сок одного лимона.
- Оливковое масло — по вкусу.
- Черный перец, соль — по вкусу.
Приготовление:
Удалите кожицу и семена у кабачков, нарежьте на куски. Положите кабачки, фисташки, шпинат, лук, чеснок и листья базилика в блендер. Измельчите до однородности. Влейте сливки и лимонный сок, добавьте соль, перец. Если суп слишком густой, добавьте немного холодной воды. Перемешайте суп и уберите в холодильник на 2 часа.
Огуречный суп-пюре
Ингредиенты:
- Огурцы — 700 г.
- Сливочный сыр — 400 г.
- Сливки 10% — 1 ½ стакана.
- Укроп — 1 пучок.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
Огурцы нарежьте на куски и измельчите в блендере. Мелко нарежьте зелень, положите в огуречную массу, выдавите чеснок и снова пробейте в блендере. Перемешайте сыр и сливки, посолите, соедините с огуречной массой и тщательно перемешайте. Готовый суп поставьте в холодильник на 2 часа.
Суп-пюре из авокадо
Ингредиенты:
- Овощной бульон — 300 мл.
- Авокадо — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Лайм — 1 шт.
- Сметана — 4 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Кинза — 4 веточки.
- Мята — 4 веточки.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Грецкие орехи — 50 г.
Приготовление:
Измельчите лук, чеснок и зелень. Поместите в блендер вместе с мякотью авокадо. Добавьте лимонный сок, бульон и пробейте в блендере. Лайм разрежьте пополам и отожмите сок, добавьте его в сметану и перемешайте. Охлажденный суп-пюре разлейте по тарелкам, добавьте ложку сметаны с лаймом и измельченные грецкие орехи.
Суп-пюре из дыни
Ингредиенты:
- Дыня — 1 шт.
- Белое сухое вино — 50 мл.
- Сахар — 50 г.
- Сок половины лимона.
- Базилик — 1 пучок.
- Лед — по вкусу.
Приготовление:
Сахар высыпьте в кастрюлю, залейте 120 мл воды и подогрейте, чтобы он растворился. Снимите с огня. Дыню разрежьте пополам, удалите семена, мякоть поместите в блендер. К дыне добавьте сахарный сироп, вино, базилик и лед. Хорошо взбейте до состояния пюре. Добавьте лимонный сок. Готовый суп можно украсить базиликом.
Клубничный гаспачо
Ингредиенты:
- Помидоры — 3 шт.
- Клубника — 400 г.
- Огурец — 1 шт.
- Красный болгарский перец — 1 шт.
- Базилик — 2 веточки.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Лимон — 0,5 шт.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
Огурец нарежьте кружочками, из перца удалите семена и разрежьте на части, с помидор удалите кожицу и нарежьте кубиками, клубнику разрежьте пополам. Поместите все в блендер, добавьте базилик, соль и взбейте до однородности. Затем добавьте лимонный сок и оливковое масло и еще раз пробейте. Для любителей остренького можно добавить чеснок и немного соуса Табаско. Уберите суп в холодильник на 2 часа.
Томатный суп с миндальным молоком
Ингредиенты:
- Помидоры свежие или в собственном соку — 800 г.
- Овощной бульон — 150 мл.
- Миндальное молоко (или другое ореховое, или сливки 10%) — 100 мл.
- Лук-порей — 150 г.
- Розмарин — 2 веточки.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Перец черный, соль — по вкусу.
Приготовление:
Очистите помидоры от кожицы и разрежьте на части, лук порежьте кольцами. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и высыпьте порезанный лук и розмарин, обжарьте 1—2 минуты на небольшом огне. Затем выложите помидоры вместе со всем соком, влейте бульон, добавьте соль и перец. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Достаньте веточки розмарина и измельчить суп блендером до однородности. Влейте миндальное молоко и прогрейте еще несколько минут. Готовый суп уберите в холодильник на несколько часов.