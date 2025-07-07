Разработан рецепт нетрадиционного безглютенового хлеба

Рецептуру безглютенового хлеба из могара - злаковой культуры, используемой в пищевых и кормовых целях - разработали в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Сейчас формируется заявка на патент, об этом ТАСС сообщила автор разработки Ангелина Сурминова.

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«Глютен - это белок, который содержится в пшенице, ячмене и ржи. Многие люди страдают непереносимостью глютена (целиакией), поэтому вынуждены соблюдать безглютеновую диету. В Великом Новгороде людей с целиакией порядка 2,2 тыс. человек. И еще от 13 до 22 тыс. человек имеют чувствительность к глютену. Нашей задачей было создать рецепт хлеба, безопасного для них. Мы решили использовать могар - злак, который не содержит глютен», — пояснила Сурминова.

По ее словам, предприятий, которые производят хлеб из могара, в Новгородской области нет. Да и в целом изготовление хлеба на основе могара в России не распространено, так как он используется как кормовая культура.

«Если сравнить могар по биохимическим показателям с овсяной, рисовой, гречневой и кукурузной крупой, могар лидирует по содержанию белка - 14,7 г на 100 г продукта. При этом в нем меньше всего жиров - всего 0,7 г. По содержанию воды, углеводов, а также по энергетической ценности могар выдает средние показатели. Однако, могар мало подходит для употребления в пищу людьми из-за жесткой оболочки семян. Поэтому требует дополнительной обработки для приготовления хлеба. В моем рецепте есть подготовительные этапы приготовления сырья», — добавила Сурминова.

Как отметила разработчик, могар устойчив к высоким температурам, поэтому культивируется в основном в южных регионах. Но, проведя собственное исследование, команда выяснила, что для выращивания могара пригодны и земли Новгородской области. Уже есть предприятия, заинтересованные в этом.