В соцсетях набирает популярность новый тренд – жареный творог. И это не просто модно, но и полезно: блюдо богато белком и подойдет тем, кто хочет надолго сохранить сытость без тяжести в желудке.

Рецепт прост. Сначала обжарьте творог на сухой сковороде – он приобретет приятную текстуру. Затем вбейте два яйца и аккуратно перемешайте. В конце посыпьте все тертым сыром, добавьте немного шпината и горсть семечек. В результате получится теплый, питательный и сбалансированный завтрак с хорошей дозой протеина, жиров и клетчатки.

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Такой завтрак не требует много времени, но дает ощущение сытости на несколько часов. А еще это отличный способ использовать творог, если вам надоел классический вариант с медом или фруктами.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.