Белокочанная капуста: десять блюд, о которых вы не слышали
Белокочанная капуста — не только ингредиент для щей и салатов. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить самые неожиданные и оригинальные блюда. «Рамблер» поделится десятью рецептами, которые помогут по-новому взглянуть на привычный овощ.
1. Капустные роллы
Ингредиенты
- капустные листья 10 шт.
- фарш куриный 300 г
- рис 100 г
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- специи по вкусу
Способ приготовления
- Отварите рис до полуготовности.
- Лук и морковь измельчите и обжарьте.
- Смешайте с фаршем и рисом.
- В капустные листья заверните начинку.
- Выложите в форму и залейте томатным соусом.
- Тушите 30–40 минут под крышкой.
2. Капустные котлеты с сыром
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Ингредиенты
- белокочанная капуста 500 г
- яйцо 1 шт.
- сыр твердый 100 г
- мука 3 ст. л.
- соль и перец по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления
- Нашинкуйте капусту и слегка обдайте кипятком.
- Отожмите лишнюю жидкость.
- Добавьте яйцо, тертый сыр и муку.
- Посолите и поперчите.
- Сформируйте котлеты.
- Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.
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3. Капустные стейки в духовке
Ингредиенты
- капуста 1 кочан
- масло оливковое 3 ст. л.
- чеснок 2 зубчика
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления
- Капусту нарежьте толстыми кружками.
- Смешайте масло с измельченным чесноком и специями.
- Смажьте капустные стейки.
- Выложите на противень.
- Запекайте при 200°С 25–30 минут.
4. Капустные оладьи с зеленью
Ингредиенты
- капуста 300 г
- яйцо 2 шт.
- мука 4 ст. л.
- зелень укропа и петрушки
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Нашинкуйте капусту как можно мельче.
- Добавьте яйца, муку и мелко нарезанную зелень.
- Посолите и поперчите.
- Тщательно перемешайте.
- Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду.
- Обжаривайте до золотистого цвета.
5. Капустный пирог на кефире
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Ингредиенты
- мука 300 г
- кефир 250 мл
- яйцо 2 шт.
- капуста 400 г
- лук 1 шт.
- разрыхлитель 1 ч. л.
- соль по вкусу
Способ приготовления
- Нашинкуйте капусту и слегка обжарьте с луком.
- Яйца взбейте с кефиром и солью.
- Добавьте муку и разрыхлитель.
- Смешайте тесто с начинкой.
- Вылейте в форму.
- Выпекайте при 180°С 40–45 минут.
6. Тушеная капуста с яблоками
Ингредиенты
- капуста 500 г
- яблоки 2 шт.
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- масло растительное
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления
- Нашинкуйте капусту, яблоки нарежьте дольками.
- Лук и морковь измельчите.
- Обжарьте овощи на масле.
- Добавьте яблоки и капусту.
- Тушите под крышкой 25–30 минут.
7. Капустный салат с кунжутом
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Ингредиенты
- капуста 300 г
- морковь 1 шт.
- кунжут 2 ст. л.
- растительное масло 2 ст. л.
- соевый соус 1 ст. л.
Способ приготовления
- Нашинкуйте капусту и натрите морковь.
- Обжарьте кунжут на сухой сковороде.
- Смешайте все ингредиенты.
- Заправьте маслом и соевым соусом.
8. Капустные чипсы
Ингредиенты
- капустные листья
- масло растительное
- соль, специи по вкусу
Способ приготовления
- Отделите капустные листья.
- Смажьте маслом и приправьте.
- Выложите на противень.
- Запекайте при 180°С 10–15 минут до хруста.
9. Капустный суп-пюре
Ингредиенты
- капуста 300 г
- картофель 2 шт.
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- сливки 100 мл
- соль, перец
Способ приготовления
- Нарежьте овощи.
- Отварите до мягкости.
- Измельчите блендером.
- Добавьте сливки.
- Прогрейте и подавайте.
10. Капустный смузи
Ингредиенты
- капуста 100 г
- яблоко 1 шт.
- киви 1 шт.
- вода 150 мл
- мед по вкусу
Способ приготовления
- Нашинкуйте капусту.
- Очистите и нарежьте фрукты.
- Сложите в блендер.
- Добавьте воду и мед.
- Взбейте до однородности.
Белокочанная капуста способна удивить даже самых опытных кулинаров. Попробуйте приготовить эти блюда, и ваши близкие скажут вам «спасибо!»
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