Белокочанная капуста: десять блюд, о которых вы не слышали

Катерина Саломе

Белокочанная капуста — не только ингредиент для щей и салатов. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить самые неожиданные и оригинальные блюда. «‎Рамблер» поделится десятью рецептами, которые помогут по-новому взглянуть на привычный овощ.

Белокочанная капуста: десять блюд, о которых вы не слышали
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1. Капустные роллы

Ингредиенты

  • капустные листья 10 шт.
  • фарш куриный 300 г
  • рис 100 г
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварите рис до полуготовности.
  2. Лук и морковь измельчите и обжарьте.
  3. Смешайте с фаршем и рисом.
  4. В капустные листья заверните начинку.
  5. Выложите в форму и залейте томатным соусом.
  6. Тушите 30–40 минут под крышкой.

2. Капустные котлеты с сыром

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Ингредиенты

  • белокочанная капуста 500 г
  • яйцо 1 шт.
  • сыр твердый 100 г
  • мука 3 ст. л.
  • соль и перец по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте капусту и слегка обдайте кипятком.
  2. Отожмите лишнюю жидкость.
  3. Добавьте яйцо, тертый сыр и муку.
  4. Посолите и поперчите.
  5. Сформируйте котлеты.
  6. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.

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3. Капустные стейки в духовке

Ингредиенты

  • капуста 1 кочан
  • масло оливковое 3 ст. л.
  • чеснок 2 зубчика
  • соль и специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту нарежьте толстыми кружками.
  2. Смешайте масло с измельченным чесноком и специями.
  3. Смажьте капустные стейки.
  4. Выложите на противень.
  5. Запекайте при 200°С 25–30 минут.

4. Капустные оладьи с зеленью

Ингредиенты

  • капуста 300 г
  • яйцо 2 шт.
  • мука 4 ст. л.
  • зелень укропа и петрушки
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте капусту как можно мельче.
  2. Добавьте яйца, муку и мелко нарезанную зелень.
  3. Посолите и поперчите.
  4. Тщательно перемешайте.
  5. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду.
  6. Обжаривайте до золотистого цвета.

5. Капустный пирог на кефире

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Ингредиенты

  • мука 300 г
  • кефир 250 мл
  • яйцо 2 шт.
  • капуста 400 г
  • лук 1 шт.
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте капусту и слегка обжарьте с луком.
  2. Яйца взбейте с кефиром и солью.
  3. Добавьте муку и разрыхлитель.
  4. Смешайте тесто с начинкой.
  5. Вылейте в форму.
  6. Выпекайте при 180°С 40–45 минут.

6. Тушеная капуста с яблоками

Ингредиенты

  • капуста 500 г
  • яблоки 2 шт.
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • масло растительное
  • соль и специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте капусту, яблоки нарежьте дольками.
  2. Лук и морковь измельчите.
  3. Обжарьте овощи на масле.
  4. Добавьте яблоки и капусту.
  5. Тушите под крышкой 25–30 минут.

7. Капустный салат с кунжутом

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Ингредиенты

  • капуста 300 г
  • морковь 1 шт.
  • кунжут 2 ст. л.
  • растительное масло 2 ст. л.
  • соевый соус 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте капусту и натрите морковь.
  2. Обжарьте кунжут на сухой сковороде.
  3. Смешайте все ингредиенты.
  4. Заправьте маслом и соевым соусом.

8. Капустные чипсы

Ингредиенты

  • капустные листья
  • масло растительное
  • соль, специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Отделите капустные листья.
  2. Смажьте маслом и приправьте.
  3. Выложите на противень.
  4. Запекайте при 180°С 10–15 минут до хруста.

9. Капустный суп-пюре

Ингредиенты

  • капуста 300 г
  • картофель 2 шт.
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • сливки 100 мл
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Нарежьте овощи.
  2. Отварите до мягкости.
  3. Измельчите блендером.
  4. Добавьте сливки.
  5. Прогрейте и подавайте.

10. Капустный смузи

Ингредиенты

  • капуста 100 г
  • яблоко 1 шт.
  • киви 1 шт.
  • вода 150 мл
  • мед по вкусу

Способ приготовления

  1. Нашинкуйте капусту.
  2. Очистите и нарежьте фрукты.
  3. Сложите в блендер.
  4. Добавьте воду и мед.
  5. Взбейте до однородности.

Белокочанная капуста способна удивить даже самых опытных кулинаров. Попробуйте приготовить эти блюда, и ваши близкие скажут вам «‎спасибо!»

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