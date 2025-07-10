Белокочанная капуста: десять блюд, о которых вы не слышали

Белокочанная капуста — не только ингредиент для щей и салатов. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить самые неожиданные и оригинальные блюда. «‎Рамблер» поделится десятью рецептами, которые помогут по-новому взглянуть на привычный овощ.

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1. Капустные роллы

Ингредиенты

капустные листья 10 шт.

фарш куриный 300 г

рис 100 г

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

специи по вкусу

Способ приготовления

Отварите рис до полуготовности. Лук и морковь измельчите и обжарьте. Смешайте с фаршем и рисом. В капустные листья заверните начинку. Выложите в форму и залейте томатным соусом. Тушите 30–40 минут под крышкой.

2. Капустные котлеты с сыром

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Ингредиенты

белокочанная капуста 500 г

яйцо 1 шт.

сыр твердый 100 г

мука 3 ст. л.

соль и перец по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту и слегка обдайте кипятком. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, тертый сыр и муку. Посолите и поперчите. Сформируйте котлеты. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.

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3. Капустные стейки в духовке

Ингредиенты

капуста 1 кочан

масло оливковое 3 ст. л.

чеснок 2 зубчика

соль и специи по вкусу

Способ приготовления

Капусту нарежьте толстыми кружками. Смешайте масло с измельченным чесноком и специями. Смажьте капустные стейки. Выложите на противень. Запекайте при 200°С 25–30 минут.

4. Капустные оладьи с зеленью

Ингредиенты

капуста 300 г

яйцо 2 шт.

мука 4 ст. л.

зелень укропа и петрушки

соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту как можно мельче. Добавьте яйца, муку и мелко нарезанную зелень. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду. Обжаривайте до золотистого цвета.

5. Капустный пирог на кефире

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Ингредиенты

мука 300 г

кефир 250 мл

яйцо 2 шт.

капуста 400 г

лук 1 шт.

разрыхлитель 1 ч. л.

соль по вкусу

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту и слегка обжарьте с луком. Яйца взбейте с кефиром и солью. Добавьте муку и разрыхлитель. Смешайте тесто с начинкой. Вылейте в форму. Выпекайте при 180°С 40–45 минут.

6. Тушеная капуста с яблоками

Ингредиенты

капуста 500 г

яблоки 2 шт.

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

масло растительное

соль и специи по вкусу

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту, яблоки нарежьте дольками. Лук и морковь измельчите. Обжарьте овощи на масле. Добавьте яблоки и капусту. Тушите под крышкой 25–30 минут.

7. Капустный салат с кунжутом

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Ингредиенты

капуста 300 г

морковь 1 шт.

кунжут 2 ст. л.

растительное масло 2 ст. л.

соевый соус 1 ст. л.

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту и натрите морковь. Обжарьте кунжут на сухой сковороде. Смешайте все ингредиенты. Заправьте маслом и соевым соусом.

8. Капустные чипсы

Ингредиенты

капустные листья

масло растительное

соль, специи по вкусу

Способ приготовления

Отделите капустные листья. Смажьте маслом и приправьте. Выложите на противень. Запекайте при 180°С 10–15 минут до хруста.

9. Капустный суп-пюре

Ингредиенты

капуста 300 г

картофель 2 шт.

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

сливки 100 мл

соль, перец

Способ приготовления

Нарежьте овощи. Отварите до мягкости. Измельчите блендером. Добавьте сливки. Прогрейте и подавайте.

10. Капустный смузи

Ингредиенты

капуста 100 г

яблоко 1 шт.

киви 1 шт.

вода 150 мл

мед по вкусу

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту. Очистите и нарежьте фрукты. Сложите в блендер. Добавьте воду и мед. Взбейте до однородности.

Белокочанная капуста способна удивить даже самых опытных кулинаров. Попробуйте приготовить эти блюда, и ваши близкие скажут вам «‎спасибо!»

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