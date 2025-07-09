Как приготовить яйцо пашот в домашних условиях

Такой вариант блюда считается более низкокалорийным.

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Яйцо пашот — это яйцо, сваренное без скорлупы в горячей, но не кипящей воде. Белок в процессе варки приобретает нежную, но плотную консистенцию, в то время как желток остаётся жидким. Приготовление требует аккуратности и внимания к деталям, однако результат — утончённое и питательное блюдо — стоит затраченных усилий.

Яйцо пашот часто ассоциируется с ресторанной кухней, но его вполне можно приготовить и в домашних условиях. Блюдо ценится как за свою эстетичность, так и за вкусовые качества. Благодаря универсальности пашот гармонично сочетается как с овощами, так и с мясными ингредиентами.

История яйца пашот

Сам термин «пашот» (от французского pocher — «варить без скорлупы») указывает на французские кулинарные корни блюда. Французская кухня, славящаяся своим изяществом, именно так традиционно готовит яйца для подачи в составе сложных соусов, салатов и бульонов. Однако идея варки яйца без скорлупы существовала и в других культурах — например, в Османской империи и на Ближнем Востоке также практиковали подобные методы.

С XIX века яйцо пашот стало появляться в национальных кухнях по всему миру. В британской традиции оно оказалось неотъемлемой частью eggs benedict, в австралийских кафе его подают с хрустящими тостами и авокадо. В американской кухне оно приобрело популярность благодаря тренду на «инстаграмные» завтраки. В постсоветском пространстве яйцо пашот стало массово использоваться в кафе и ресторанах лишь в последние десятилетия.

«Яйцо является источником высококачественного белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. В одном курином яйце содержится около 6 г белка и 5 г жиров, включая полезные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты», — Лана Леонова, системный нутрициолог.

Полезные свойства яйца пашот

Яйца богаты витаминами группы B (в особенности B12), витаминами A, D и E, а также лютеином и зеаксантином — веществами, полезными для зрения. Холин, содержащийся в желтке, важен для работы мозга и нервной системы. Яйцо пашот благодаря щадящему методу приготовления сохраняет максимум витаминов и микроэлементов, в отличие от жареных или сильно проваренных яиц.

Дополнительно яйцо пашот не требует добавления масла или других жиров в процессе приготовления, что делает его низкокалорийным вариантом среди термически обработанных яиц.

Технология приготовления блюда

Время приготовления: около 10-12 минут (включая закипание воды и варку яйца)

Количество порций: 1 (одно яйцо весом около 55 г)

Калорийность: ~75 ккал

Белки: ~6,5 г

Жиры: ~5,2 г

Углеводы: ~0,35 г

Ингредиенты

Для варки одной порции потребуется:

куриное яйцо (свежее);

вода (700-1000 мл);

уксус (9% — 1 ст. л. на литр воды, опционально);

соль — по желанию (не обязательна для технологии варки).

Также понадобятся оборудование и посуда:

широкая кастрюля или сотейник с высокими бортиками;

ложка с длинной ручкой;

шумовка (или сито для извлечения);

небольшая миска или чашка для разбивания яйца;

бумажное полотенце или тканевая салфетка для обсушивания.

Способ приготовления

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до температуры 80-85°C — вода должна быть горячей, но не кипящей (не допускать активного бурления). Добавьте уксус — он помогает белку быстрее свернуться и не расплыться по кастрюле. Разбейте яйцо в отдельную миску. Это необходимо для того, чтобы аккуратно ввести его в воду, минимизируя риск разрушения желтка или попадания кусочков скорлупы. С помощью ложки создайте в центре кастрюли водоворот, аккуратно закручивая воду по кругу. В центр воронки аккуратно вылейте яйцо. Варите 2,5-3 минуты, не перемешивая воду. Когда белок схватится, достаньте яйцо шумовкой. Дайте стечь воде и при необходимости обсушите.

Если нет шумовки, аккуратно слейте воду из кастрюли. Яйца могут остыть в той же таре, где их и варили.

Советы по приготовлению идеального яйца пашот

Важнее всего – выбирать свежий продукт. Чем свежее яйцо, тем более плотный и компактный получится белок. Свежесть можно проверить в домашних условиях: поместите яйцо в стакан с холодной водой. Если оно опустилось на дно и лежит на боку — оно свежее. Если встаёт вертикально или всплывает — использовать не стоит.

Уксус при варке не обязателен, однако он помогает белку быстрее сворачиваться, предотвращая его расплывание по кастрюле. Если вам не нравится запах уксуса, его можно заменить лимонным соком. Достаточно одной столовой ложки на литр воды, чтобы добиться нужного эффекта.

Кроме классического метода варки, можно воспользоваться альтернативными способами.

С помощью шумовки — яйцо предварительно процеживают через шумовку, удаляя жидкую часть белка, что помогает улучшить форму.

В пищевой плёнке — яйцо заворачивают в смазанную плёнку и варят, избегая прямого контакта с водой. Этот способ удобен новичкам.

Без воронки — при достаточной свежести яйца можно опустить его в воду без закручивания — результат также будет достойным.

Если вы готовите блюдо впервые, рассмотрите вариант с обычным целлофановым пакетом вместо пищевой плёнки.

Подборка рецептов с яйцом пашот

Чаще всего блюдо подают на завтрак. Попробуйте приготовить следующие варианты.

Яйцо пашот на тосте с авокадо. Обжарьте ломтик цельнозернового хлеба. Намажьте спелый авокадо, посолите, добавьте щепотку лимонного сока. Сверху аккуратно выложите яйцо пашот, посыпьте молотым перцем и семенами кунжута.

Салат с яйцом пашот и шпинатом. На тарелку выложите свежие листья шпината, добавьте обжаренные шампиньоны, ломтики томатов черри и подрумяненные гренки. Сверху разместите яйцо пашот. Для заправки используйте смесь оливкового масла, горчицы и бальзамического уксуса.

Яйцо пашот с беконом и зеленью. Обжарьте ломтики бекона до хруста. На тарелку выложите немного руколы или петрушки, сверху — бекон и яйцо пашот. Украсьте свежемолотым перцем.

Эти же варианты блюд можно подавать на ужин и даже есть их перед сном.

Яйцо пашот — это не просто способ приготовления яйца, а интересный кулинарный приём, раскрывающий вкусовой потенциал продукта. Сочетание нежного белка и жидкого желтка делает блюдо лёгким и подходящим для различных рецептов.

Когда вы овладеете техникой приготовления яйца пашот, можно смело экспериментировать: сочетать его с овощами, мясом, морепродуктами или подавать в составе супов и закусок. Это блюдо — отличный способ разнообразить рацион без лишних затрат и с максимальной пользой для здоровья.