Бывший повар объяснил, почему паста в ресторанах такая вкусная

Паста - один из самых популярных вариантов ужина. Но замечали ли вы, что в ресторане она часто получается вкуснее, чем дома? Есть несколько простых приёмов, которые помогут улучшить её вкус.

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Лучший способ понять, готова ли паста, - попробовать её. Не стоит слишком сильно полагаться на время варки, указанное на упаковке продукта.

Чтобы паста была вкуснее, варите её на минуту-две меньше, чем al dente. Уловить этот момент можно, если попробовать её.

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Небольшое недоваривание пасты поможет вам завершить её приготовление в соусе. Повара ресторанов часто для этого берут сковороду, наливают немного соуса, бросают предварительно приготовленную пасту в большую кастрюлю с кипящей водой и перекладывают её в горячем, но всё ещё недоваренном виде прямо в соус на сковороде. Далее паста варится с помешиванием в соусе на сковороде.

Если вы оставите небольшое количество жидкости, в которой варилась паста, это поможет позже создать шелковистую и слегка сочную консистенцию пасты. Для этого нужно использовать эту жидкость в качестве завершающего ингредиента соуса.