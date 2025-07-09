Во «Вкусно – и точка» раскрыли секрет розовой булочки в бургерах Hello Kitty

Розовые булочки в бургерах из линейки Hello Kitty сети ресторанов «Вкусно – и точка» готовят с применением натурального пищевого красителя кармина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«В розовой булочке для Hello Kitty бургера используется натуральный пищевой краситель кармин, который широко применяется в таких отраслях пищевой промышленности, как молочная и кондитерская – для производства йогуртов, конфет, желе, напитков и соусов и придания им красного цвета», – сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что «Вкусно – и точка» официально сотрудничает с брендом Hello Kitty, коллаборация реализуется в рамках соглашения с правообладателем бренда.

«В этом году мы расширили формат партнерства до коллекции Hello Kitty and Friends. Но главное – сделали акцент на впечатлениях через новый гастрономический опыт, ведь миссия нашего бренда – дарить приятные впечатления, доступные каждому», – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сеть «Вкусно – и точка» 21 июля представит летнее меню, куда войдут розовый бургер Hello Kitty и мороженое «Айс Де Люкс» с фруктовым мармеладом с названием My Melody.