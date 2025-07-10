В России появится еда в стиле игры Zenless Zone Zero

Сеть пиццерий «Додо Пицца» анонсировала коллаборацию с компанией HoYoverse, разработчиком известной онлайн-игры Genshin Impact. В рамках данной инициативы в меню точек питания появятся блюда, стилизованные под Zenless Zone Zero, новую игру HoYoverse. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Додо Пицца».

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В частности, в меню пиццерий появится додстер в темной лепешке и напиток Мокачино на основе какао. Оба блюда будут подаваться в яркой упаковке в стилистике игры. Покупатели смогут получить в подарок брелок с персонажем Zenless Zone Zero и промокоды с виртуальными наградами. При заказе обоих продуктов коллаборации предусмотрен особый промокод на памятный аватар и другие внутриигровые бонусы.

Кульминацией акции станет событие, которое пройдет 15 июля в одной из пиццерий. Пространство будет оформлено в стилистике Zenless Zone Zero, а для гостей организуют интерактивные зоны с возможностью выиграть эксклюзивную продукцию, включая стенды с персонажами и наборы значков. Также запланированы встречи с известными косплеерами, такими как Medovvika, Lil Bamby и Loli Samurai.

Акция, охватит около 1 000 заведений в России и Беларуси и станет частью глобальной инициативы, в которой также участвуют США, Германия и Великобритания.