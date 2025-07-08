Лазанья – одно из тех блюд, которые принято готовить долго: с соусом бешамель, несколькими слоями и запеканием в духовке. Но в интернете появился упрощенный вариант, который не уступает по вкусу, зато занимает всего 30 минут. Никакой духовки и долгой подготовки – все готовится на одной сковороде.

Сначала обжариваются фарш, лук и помидоры. Затем добавляются две столовые ложки томатной пасты, соль и перец. После этого вливаются сливки (200 мл) и стакан воды. На этом этапе в сковороду выкладываются листы лазаньи, их можно разломать, чтобы удобно распределить по всей поверхности.

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Блюдо готовится под крышкой до мягкости листов. В конце добавляется тертый сыр и, при желании, свежая зелень. Получается сытно, быстро и действительно вкусно.

Подробнее об этом рецепте рассказала в своем видео блогер @inga.family.