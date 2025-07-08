Пять рецептов оригинальных блюд из привычных овощей

Витамины с грядки: 5 рецептов оригинальных блюд от шеф-повара из привычных овощей
Летом очень просто поддерживать себя в форме — ведь витамины и микроэлементы в буквальном смысле растут на грядке! Регулярное употребление овощей — один из самых простых и надежных способов поддерживать здоровье, не прибегая к строгим диетам. Овощи богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, нормализует уровень сахара в крови и дает длительное чувство насыщения.
К тому же они содержат все необходимое для работы иммунной системы, хорошего настроения и чистой кожи. Особенно полезны ярко окрашенные овощи — в них больше фитонутриентов, которые защищают клетки от воспалений и преждевременного старения.
Разнообразие овощей помогает избежать дефицита питательных веществ и делает рацион интереснее. Например, брокколи содержит соединения, поддерживающие здоровье печени, свекла полезна для сосудов, а морковь богата бета-каротином, важным для зрения. Чем чаще овощи появляются в рационе — в тушеном, свежем, печеном виде, в супах, смузи и запеканках — тем больше организм получает строительного материала для восстановления и защиты.
Шеф-повар Руслан Миронов дал пять необычных, но простых и вкусных рецептов с овощами — для тех, кто хочет удивить себя и близких, не утруждаясь лишними сложностями.
Морковный тарт с козьим сыром и тимьяном
Ингредиенты
- Морковь — 4 шт.
- Козий сыр — 200 г.
- Слоеное тесто — 1 лист.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Тимьян — 1 ч. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Раскатайте тесто, выложите на противень, наколите вилкой. Морковь нарежьте тонкими лентами, сбрызните маслом, медом, посолите, поперчите. Выложите на тесто, добавьте сыр и тимьян. Выпекайте при 190°С 25–30 минут.
Запеченный сельдерей с ореховой корочкой
Ингредиенты
- Корень сельдерея — 1 шт.
- Грецкие орехи — 3 ст. л.
- Панировочные сухари — 2 ст. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Соль и черный перец — по вкусу.
Приготовление
Сельдерей очистите, нарежьте кружками и отварите 5 минут. Обсушите и выложите на противень. Орехи измельчите, смешайте с сухарями, маслом и чесноком. Посыпьте сверху. Запекайте при 180°С около 20 минут.
Кабачковый карпаччо с пармезаном и мятой
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Пармезан — 30 г.
- Лимонный сок — ½ шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Свежая мята — по вкусу.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте кабачки очень тонко. Выложите на тарелку, посыпьте сыром и мятой, сбрызните лимонным соком и маслом. Посолите и поперчите. Оставьте на 10 минут промариноваться.
Бургер из баклажана с йогуртовым соусом
Ингредиенты
- Баклажан — 1 шт.
- Булочка для бургера — 1 шт.
- Густой йогурт — 2 ст. л.
- Зернистая горчица — 1 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Листья салата — по вкусу.
- Соль, перец, масло — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте баклажан кружками, посолите, дайте постоять, затем промойте. Обжарьте до мягкости. Смешайте йогурт с горчицей и чесноком. Поджарьте булочку, соберите бургер.
Цветная капуста в пряном кляре
Ингредиенты
- Цветная капуста — 1 кочан.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Карри — ½ ч. л.
- Паприка — ½ ч. л.
- Соль и перец — по вкусу.
- Масло для жарки — по вкусу.
Приготовление
Разберите капусту на соцветия, отварите 4 минуты. Яйца взбейте с мукой, специями и солью. Обмакивайте капусту в кляр, обжаривайте до золотистой корочки.