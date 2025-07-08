Шеф-повар поделился рецептом освежающего свекольника

Когда очень жарко и хочется чего-то холодного, спасти от горячего лета может свекольник, заявил «Газете.Ru» шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков.

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«Идете на рынок, покупаете молодую свеклу вместе с ботвой, обязательно еще пучок редиски. Один огурец, домашние яйца, зелень любая, которая вам нравится, даже кинзу можно. Лук, петрушка, укроп, все, что есть. Приходите домой, срезаете у свеклы, с молодой ботву. Свеклу сами варите в воде, добавляете туда красный винный уксус, соль и сахар. Получается такой маринад. Отварили свеклу и остудили ее. Это надо делать с вечера, чтобы она могла остыть в этом маринаде», — сказал шеф.

Шмаков рассказал, что дальше необходимо достать остывшую свеклу из маринада, не выливать его никуда, затем почистить овощ. По словам шеф-повара, дальше нужно нарезать свеклу мелким кубиком и сложить в кастрюлю.

«Либо все на терке натираете, кроме зелени, естественно — зелень нужно пошинковать. Выливаете этот маринад, который был из-под свеклы. Добавляете туда кефир, лучше однопроцентный, размешиваете, добавляете соль или перец — что больше всего по душе, и ставите это в холодильник», — сказал он.

Шмаков рассказал, что свекольник должен настояться два часа. Шеф-повар заявил, что холодный суп спасет от жары.