Как приготовить заливной пирог на кефире

Приготовленный по этому рецепту заливной пирог на кефире может стать самым удачным для хозяйки. Рецептом поделилась автор канала «Готовим с Калниной Натальей».

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Для теста понадобится 300 мл кефира, два яйца, 220 г муки, одна чайная ложка соды и 70 мл растительного масла. Для начинки возьмите 300 г капусты, одну луковицу, два яйца и зелень по желанию.

Сначала готовим начинку: кубиками режем лук, соломкой шинкуем капусту. Обжариваем на растительном масле сначала лук до полупрозрачности, затем добавляет капусту и томим минут пять. Солим, перемешиваем и снимаем с огня. Вареные яйца режем кубиками и добавляем к капусте. После перемешивания начинка готова.

Затем в посуду разбиваем два яйца, вливаем 300 мл кефира, добавляем соль и масло, размешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку, соду и доводим тесто до однородности. Для приготовления пирога по данному рецепту лучше использовать форму диаметром 24 см. Смажем ее маслом, нальем половину теста, положим сверху начинку и зальем второй половиной.

Выпекать пирог надо при 180 градусах в заранее разогретой духовке минут 35-40. Приготовленный по этому рецепту пирог не оседает, пропекается и не имеет мокрого эффекта. «ГлагоL» сообщал ранее, что в казачьих станицах под Волгоградом к праздникам до сих пор готовят пироги с тыквой.