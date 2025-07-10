Рецепт чашушули по-грузински

Сочное и ароматное блюдо из мяса в соусе с нотками овощей — чашушули по-грузински — может стать маленьким праздником вкуса для семьи. Рецептом приготовления поделилась автор канала «Карамелька».

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По ее словам, блюдо готовится просто и быстро, но получается очень эффектным. Для него понадобится 600 г говядины, один помидор, паприка, одна луковица, 1-2 зубчика чеснова, растительное масло — 50 мл, 20-30 г сливочного масла, пучок кинзы и специи по вкусу (хмели-сунели).

Сначала надо нарезать мясо небольшими кусками, обжарьте его в течение 10 минут на разогретом растительном масле до румяной корочки. Мелко покрошите лук, добавьте его на сковороду, жарьте до его прозрачности. Паприку нарежьте полосками и добавьте к мясу и луку. С помидора надо снять кожицу, нарезать кубиками и добавить в блюдо.

Сейчас уже можно посолить и добавить специи. Тушить под крышкой мясо надо на медленном огне минут 40. Если жидкости образовалось мало, то добавьте воды. За 5 минут до готовности нужно добавить сливочное масло и чеснок.

Перед выключением засыпьте мясо мелко порубленной кинзой и оставьте под крышкой на 10 минут. При этом, чем больше зелени, тем вкуснее получится мясо. При желании сделать вкус блюда ярче — добавьте аджику.

«ГлагоL» сообщал, что для приготовления наваристого бульона будет недостаточно мяса и костей: понадобятся овощи и соблюдение нескольких правил.