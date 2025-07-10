День сахарного печенья: какие виды популярны и в чем их особенность

По всему миру 9 июля отмечают День сахарного печенья. Разберемся, какие виды печенья популярны и в чем их особенность.

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Печенье с сахаром еще с прошлого века остается одной из самых востребованных мировых сладостей благодаря своей доступности. История десерта берет свое начало в XVIII веке. По легенде, в американском штате Назарет переселенцы-протестанты из Германии впервые приготовили сахарное печенье, которое носило название «Назаретское печенье». Сладость отличалось маслянистостью и рассыпчатым вкусом, а также волшебным качеством таяния во рту при употреблении с чаем или кофе.

Сегодня кондитеры по всему миру придумали различные вариации, согласно трендам — от печенья с предсказаниями до печенья со вкусом дубайского шоколада, — рассказала шеф-кондитер, участница конкурса «Лучший кондитер» Олеся Горелова. — Вариаций очень много, а самое главное — их можно приготовить и самостоятельно.

Больше ярких красок

Одна из новинок — разновидностей сахарного печенья — десерт «Радуга». Кондитеры придумали несколько вариаций его приготовления. Например, добавляют в него разноцветные драже или окрашивают в цвета радуги, чтобы сделать печенье более ягодным не только визуально, но и по вкусу за счет ароматизаторов.

Цена: 200 рублей/300 граммов

Вы из Франции?

Популярен сейчас и французский десерт «Макарони». Он представляет из себя два воздушных полукруглых печенья, между которыми кладут крем или варенье.

Цена: 89 рублей/одна штука

Мармелада много не бывает

Знакомая всем сладость из детства — мармеладное печенье. Сейчас его разновидностей достаточно много — есть со вкусом персика, вишни, клубники, абрикоса. Есть и фигурные варианты в виде зверей, фруктов, ягод.

Цена: 150 рублей/200 граммов

Вот так фрукт

Последний год интернет-пользователи рассказывают о том, как им нравится сахарное печенье, визуально напоминающее персик. Многие даже готовят его дома и экспериментируют с начинкой — от сгущенки до ванильного крема.

Цена: 350 рублей/150 граммов

Погадаем на сахаре

Сладость представляет собой ванильное печенье, в котором запечена бумажка с мудрыми изречениями, афоризмами или пророчествами. Такие пользуются большим спросом последние десять лет по всему миру.

Цена: 250 рублей/200 граммов

Тренды — наше все

Конечно, особой популярностью сейчас пользуется печенье с дубайским шоколадом. Оно сделано из теста катаифи с фисташковой начинкой.

Цена: 300 рублей/150 граммов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог, врач в частной клинике:

— Выбирайте сладости с минимальным содержанием сахара и с высоким содержанием клетчатки. Тем, кто следит за своей фигурой, лучше всего обратить внимание на такие виды сладостей, как мед, пастила, зефир, мармелад. Если хочется себя побаловать, то старайтесь не есть печенье чаще одного раза в неделю в умеренных количествах.