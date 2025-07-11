Чем хорош шпинат и как его готовить

Свежий шпинат — лидер среди продуктов по содержанию витаминов, если раскрыть его вкус правильно, то он станет вашей любимой зеленью. По опыту автора канала «Шеф-повар Василий Емельяненко», шпинат — не просто зелень для гарнира и вполне может стать отдельным блюдом.

Если правильно приготовить шпинат, то он удивительно вкусен. Это однолетнее растение содержит железо, фолиевую кислоту, витамины А, С и К, кальций, магний. Эти мироэлементы и витамины удивительно сочетаются с низкой калорийностью шпината. Самым полезным назван свежий продукт. Его рекомендуют добавлять в салаты, смузи и можно использовать для песто.

Отдельным блюдом может стать тушеный шпинат. Обрабатывать траву надо быстро — 30 секунд, он потеряет горечь, станет мягким и сохранит большую часть полезных веществ. Если полить такой шпинат оливковым маслом, то вы получите настоящее гастрономическое удовольствие.

Шпинат уместен в супах, омлете и ризотто: вкус блюд станет сливочным и насыщенным. Однако чрезмерное увлечение им вредно: в нем содержится щавеливая кислота, которая препятствует усвоению кальция. «ГлагоL» предупредил ранее о последствиях употребления зеленой фасоли, брокколи и шпината одновременно с лекарствами, способствующими разжижению крови. Все хорошо в меру.