Как сварить наваристый бульон

Для приготовления наваристого бульона недостаточно мяса и костей: понадобятся овощи и соблюдение нескольких правил. Об этом рассказал канал «Котэ Оганезов».

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Бульон можно использовать для приготовления супов, соусов и подлив, поэтому к его приготовлению надо отнестись внимательно.

Во-первых, для наваристого бульона нужны части туши с суставами и связками. Подойдут ребра, шея или голяшка, куски должны быть размером с кулак. Второе: подержите мясо перед варкой в холодной подсоленной воде около получаса. Затем обжарьте говядину и овощи перед варкой до золотистого цвета.

Мясо стоит класть в холодную воду и варить на медленном огне, тогда он будет прозрачным. На куриный потребуется не более 1,5 часа, говяжий требует в два раза больше времени. До конца крышку посуды не закрывайте. Пятое: пенку убирайте шумовкой. Специи добавьте минут за 30 до окончания варки.

Седьмое: для любого бульона подойдут лавроый лист, белый перец, пара зубчиков чеснока и пара веточек тимьяна. Среди овощей остановитесь на моркови, луке, чесноке, стебле сельдерея. К рыбному бульону уместен фенхель.

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