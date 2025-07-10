Как правильно жарить картошку на сковороде: рецепт с фото пошагово

Раскрываем все этапы процесса и кулинарные хитрости.

Казалось бы, что может быть проще, чем пожарить картошку? Однако за внешней простотой этого блюда скрывается множество тонкостей, которые могут превратить обычный гарнир в гастрономическое произведение искусства. В этой статье расскажем обо всех этапах процесса: от выбора картофеля до секретов идеальной хрустящей корочки.

«Вы узнаете не только классические способы приготовления, но и интересные кулинарные хитрости».

О чём расскажем:

Сорт картофеля для жарки

Картофель состоит в основном из воды и крахмала, и именно их пропорции определяют, каким будет результат кулинарной обработки.

По степени развариваемости корнеплоды делятся на четыре типа.

Чтобы правильно выбрать вид картошки, важно знать характерные признаки сортов. Например, восковые сорта обычно гладкие на ощупь и имеют розовато-красную кожуру, а мучнистые — жёлтые и с шершавой кожицей.

Есть один простой способ определить сорт: разрежьте картофелину и потрите дольки друг о друга. Если на поверхности выступили капельки воды — значит, это сорт с низким содержанием крахмала. Кусочки слипаются? Это значит, что картофель крахмалистый.

Для жарки лучше всего брать картофель со средним содержанием крахмала, его можно узнать по клубням с красной или жёлтой кожурой. При жарке они образуют аппетитную хрустящую корочку снаружи, оставаясь при этом мягкими внутри.

Подготовка картофеля

1. Поместите картофель в миску с холодной водой на 15-20 минут: это поможет размягчить грязь и облегчит чистку.

2. Промойте картофель под проточной водой. Можно использовать щётку, чтобы проще было удалять остатки грунта с кожуры.

3. Используйте нож или овощечистку — она снимает необходимый слой кожуры, не срезая лишнее. Молодой картофель можно очистить грубой стороной губки. А можно нанести на него влажную соль, положить в пакет и как следует потереть. Соль будет действовать как абразив, который отлично снимет тонкую молодую кожицу.

4. Если на картофеле есть зелёные участки, удалите их, так как они могут быть вредными из-за содержания соланина. Аккуратно вырежьте глазки и тёмные точки.

5. После того как очистите картофель, промойте его ещё раз, чтобы удалить остатки грязи.

6. Для жарки картошку можно нарезать ломтиками, крупной соломкой или дольками в зависимости от ваших предпочтений. Нарезанный картофель положите в холодную воду, чтобы удалить излишки крахмала.

Процесс жарки

Жарить картофель можно на сковороде или во фритюре. Причём для второго способа не обязательно покупать специальное оборудование или посуду — можно использовать обычный сотейник.

В сухую сковороду налейте небольшое количество масла и поставьте на средний огонь, чтобы оно хорошо разогрелось. Если жарите во фритюре, налейте масло в кастрюльку или сотейник — его должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть кусочки картофеля.

Подходящая температура для жарки картофеля — примерно 180-190°C. При отсутствии кулинарного термометра проверить готовность масла очень просто: положите в него небольшой кусочек картофеля. Масло должно зашипеть, образуя пузырьки, а на поверхности картофеля начнёт образовываться золотистая корочка.

Жарка картофеля

Промокните ломтики картофеля от лишней влаги — это поможет избежать разбрызгивания масла. Не кладите всю картошку сразу — обжаривайте небольшими порциями, одним слоем, чтобы она не слиплась. Это касается приготовления как на сковороде, так и во фритюре.

Картофель опускайте только в хорошо разогретое масло — так вы получите румяную корочку и нежную мякоть. При жарке на сковороде регулярно переворачивайте ломтики. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить их и не испортить корочку. Если жарите во фритюре, можно аккуратно перемешать ломтики шумовкой.

Советы по улучшению вкуса

Соль добавляется в самом конце приготовления — это улучшит вкус блюда и не даст появиться лишней влаге, которая превратит жареную картошку в тушёную. Можно использовать специи и травы — например, добавить готовую приправу для жареного картофеля.

Или использовать специи, которые есть под рукой. С картошкой отлично сочетаются розмарин, тимьян, тмин, кориандр, все виды перца (чёрный, белый, розовый), сушёный чеснок, паприка, майоран, куркума, укроп, петрушка.

Можно добавить дополнительные ингредиенты, например, лук. Его нужно очистить и нашинковать произвольными кусочками. Добавлять лук стоит только после того, как на картошке появилась румяная корочка, минут за пять-семь до конца приготовления.

Подача жареного картофеля

Один из самых подходящих и при этом простых в приготовлении соусов для жареной картошки — это сметанный. Помойте и максимально мелко порубите свежий укроп, смешайте его со сметаной, добавьте давленый чеснок (по вкусу) и немного посолите — соус готов.

Ещё один вариант — чесночный соус. Для его приготовления понадобятся майонез, сметана, давленый чеснок и немного свежей зелени (укропа или петрушки). Зелень помойте и мелко порубите, смешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу. Базовый чесночный соус можно слегка видоизменить, добавив разные ингредиенты, исходя из своих предпочтений. Если хочется пикантного акцента — используйте немного копчёной паприки.

Для кислинки добавьте лимонный сок и дижонскую горчицу. Хотите остренького — подойдёт сушёный чили. А если хочется попробовать что-то новенькое и необычное, используйте кленовый сироп — он придаст соусу сладковатую ноту. Такими несложными добавками можно разнообразить почти любой соус для жареного картофеля.

Рецепт от бренд-шефа

Картофель по-сарлатски

Картофель, обжаренный на утином или гусином жире до золотистой корочки, с добавлением чеснока и (иногда) петрушки. Это блюдо — традиционное сопровождение к утиным ножкам конфи, мясу или дичи.

Количество порций: 2-3

КБЖУ на 100 г

Калории: 362 ккал

Белки: 2,78 г

Жиры: 30,05 г

Углеводы: 19,58 г

Ингредиенты (на 2-3 порции):

Вместо жира можно использовать смесь сливочного и растительного масла, однако тогда блюдо будет не таким ароматным.

Способ приготовления

1. Подготовьте ингредиенты: картофель помойте, очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной 2-3 мм.

Промойте кружочки в холодной воде, чтобы смыть лишний крахмал, обсушите полотенцем.

2. Очистите чеснок, мелко нарежьте или раздавите ножом. Если используете петрушку, помойте её и мелко нарубите.

3. Разогрейте утиный жир в широкой сковороде с толстым дном: жир должен покрывать дно равномерно.

Совет: не пересушивайте жир, контролируйте температуру и не допускайте, чтобы он задымил.

4. Выложите картофель в один-два слоя, жарьте на среднем огне, пока одна из сторон не станет золотистого цвета, на это уйдёт примерно пять-семь минут. После этого переверните, посолите и поперчите вторую сторону и обжарьте так же.

5. Когда картофель покроется корочкой, но ещё не будет готов полностью, добавьте воду, накройте крышкой и потушите ещё пять минут: это сделает картофель мягким внутри.

6. Снимите крышку, добавьте чеснок, перемешайте и готовьте ещё две-три минуты, чтобы выпарить лишнюю влагу и сделать картофель хрустящим.

7. Снимите с огня, посыпьте петрушкой, при необходимости досолите.

Это блюдо подаётся горячим в качестве гарнира к утке, телятине или как самостоятельное. Если хотите придать ему лесные нотки, добавьте в него ломтики белых грибов или немного трюфельного масла.