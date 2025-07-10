Если вы или ваш ребенок не любите морковь, дайте ей второй шанс. Попробуйте сделать из нее салат, который выглядит и на вкус совсем не как привычная тертая морковка.

Все, что нужно – нарезать морковь длинными тонкими лентами с помощью овощечистки. Получатся легкие, почти прозрачные слайсы.

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Для заправки смешайте соевый соус, немного яблочного уксуса, лимонный сок, кунжутное масло, чили и щепотку кунжута. Перемешайте морковь с соусом и дайте немного постоять – она станет мягче и впитает в себя вкус.

Как приготовить такой морковный салат рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.