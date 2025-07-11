Рецепт необычного салата из сельди и свеклы

Вкусным и необычным рецептом салата с сельдью и свеклой поделился со своими читателями канал «Розовый баклажан». Приготовление блюда не занимает много времени, а вкус удивит вас и ваших близких.

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Понадобится 100 г сельди, 300 г свеклы, два яйца, две столовые ложки горошка, два пера зеленого лука, а также майонез и зелень по вкусу. Данная порция рассчитана на двоих человек. Можно увеличить пропорции, исходя из числа ваших гостей.

Рыбу режем аккуратно и тонко, свеклу варим или запекаем в фольге и режем мелким кубиком. Куриные яйца режем также, после мелко режем лук и добавляем в посуду с ингредиентами.

В смесь надо добавить две столовые ложки обычного консервированного горошка. Заправим салат майонезом, можно приготовленным дома. Солим и добавляем перец по вкусу, вмешиваем зелень. В итоге получается не винегрет и не сельдь под шубой, а нечто среднее.

«ГлагоL» ранее поделился секретом, что варить крупную свеклу лучше на среднем огне, время от времени доливая холодную воду в кипящую. Это позволит не переварить корнеплод.