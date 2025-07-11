Врач Кашух: шоколад может спровоцировать бессонницу

Шоколад содержит сахар, жиры и кофеин, которые при чрезмерном употреблении могут провоцировать ожирение, проблемы с зубами и сном. Об этом в интервью РИАМО предупредила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух. "Пальмовое и кокосовое масло, которые входят в состав многих десертов, негативно сказываются на состоянии сосудов. Не стоит забывать о влиянии кофеина: в 100 граммах темного шоколада его примерно столько же, сколько в чашке эспрессо, - не меньше 80 мг. Такой кофеиновый допинг может повышать тревожность, вызывать нервозность и бессонницу", - сказала специалист. Она добавила, что у некоторых людей шоколад вызывает изжогу. До этого Кашух говорила, что горький шоколад является самым сбалансированным, поскольку содержит порядка 70% какао и меньше всего сахара. В молочном шоколаде сахара гораздо больше, а белый - вовсе лишен какао и наиболее калориен.