Рецепт шулюма по-спецназовски

Отдел специального назначения «Фобос» УФСИН РФ по Пензенской области присоединился к всероссийской акции «Готовь как спецназ» и поделился рецептом шулюма по-спецназовски.

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Он войдет в кулинарную книгу «Готовь как спецназ», выпуск которой приурочен к 35-летию со дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России.

«Бойцы регулярно отрабатывают тактику в лесах и полях Пензенской области, где в условиях, максимально приближенных к боевым, оттачивают выносливость и слаженность действий. В таких экстремальных условиях особое значение приобретает питание - калорийное, простое в приготовлении, но при этом дающее все необходимые питательные вещества. Именно таким блюдом и стал шулюм», — пояснили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Для приготовления требуются 2,5 кг свинины (лопатка или шея), 1 кг картофеля, 6 головок репчатого лука, 3 моркови, 2 головки чеснока, 5 свежих помидоров, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. паприки, 10 горошин черного перца, 3 шт. лаврового листа, соль (по вкусу), большой пучок зелени (кинза, петрушка, укроп), 5 л воды, 3-4 ст. л. растительного масла.

Свинину нужно нарезать крупными кусками и обжарить на масле в разогретом казане до полуготовности и румяной корочки (около 5-7 минут). Добавить нарезанные лук и морковь, подержать на огне до мягкости, положить головку раздавленного чеснока, зиру и паприку, прогреть в течение 2 минут.

Затем блюдо заливается горячей водой. На этом этапе добавляются перец и лавровый лист. Все варится на среднем огне 40 минут до готовности мяса. После этого добавляется крупно порезанный картофель, блюдо солят и варят еще 20 минут. За 5 минут до готовности нужно положить оставшийся чеснок и помидоры, порезанные четвертинками. Перед подачей шулюм посыпают рубленой зеленью.